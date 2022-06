Il medico condannato a 5 anni e 3 mesi di carcere per le false vaccinazioni

Si è conclusa ieri mattina, davanti al giudice Patrizia Martucci, l'udienza preliminare in cui si discuteva il processo, celebrato con il rito abbreviato, che vedeva imputato Federico Calvani, 67 anni, medico della Montagna Pistoiese accusato di aver effettuato falsi vaccini per far ottenere il green pass ad alcuni dei suoi pazienti. Calvani, assistito dall'avvocato Stefano Panconesi del foro di Pistoia, è stato condannato a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni e al pagamento di una provvisionale di 20mila euro a ciascuna delle parti civili che si erano costituite, ovvero l'ordine dei medici di Pistoia, l'Asl Toscana e lo Stato, rappresentato dalla presidenza del Consiglio e dal ministro della Sanità. Calvani è stato condannato anche a rifondere le spese legali.

Il medico Federico Calvani era stato arrestato a dicembre 2021 per aver attestato vaccinazioni senza somministrare il preparato. Tra i suoi clienti molti no vax. Secondo quanto spiegò all'epoca il procuratore Tommaso Coletta, sembra che agisse così per una convinzione personale relativa alla presunta inutilità del vaccino anti covid. Ora il giudice dell'udienza preliminare ha deciso per una condanna più severa rispetto a quanto aveva chiesto la procura (quattro anni, con il riconoscimento di alcune attenuanti: incensurato, tenuità del danno patrimoniale e collaborazione con l'autorità giudiziaria)). Il caso era affiorato grazie alla segnalazione di una madre, che aveva scoperto il falso vaccino del figlio. I carabinieri del Nas-nucleo anti sofisticazione e sanità hanno così iniziato a ricostruire le frequentazioni dell'ambulatorio del medico, che riceveva nei territori di Abetone, Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese, scoprendo diverse anomalie nelle registrazioni dei vaccini.

La motivazione sarà pubblicata fra novanta giorni, poi l'avvocato Panconesi ricorrerà in appello. Calvani è stato condannato per corruzione, peculato, falso in atto pubblico e truffa. Nell'epoca presa in esame dagli inquirenti, il dottor Calvani aveva vaccinato 700 persone, mentre altre 60 avrebbero ricevuto soltanto le false attestazioni della vaccinazione, sempre secondo l'accusa. Attualmente Calvani è sospeso dall'ordine dei medici ed è aperto, nei suoi confronti, un procedimento disciplinare davanti all'Asl regionale. Rischia la radiazione.