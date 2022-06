Federico Carboni è morto: tetraplegico da 12 anni, è il primo caso di suicidio assistito

Poco dopo le ore 11 di oggi, giovedì 16 giugno, si è spento il 44enne marchigiano conosciuto fino ad ora con il nome di Mario. Dopo la sua morte è stata rivelata la sua identità, tenuta nascosta durante questi mesi di battaglia legale: si tratta di Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. Federico. Proprio stamattina il 44enne, tetraplegico da 12 anni in seguito ad un incidente stradale, aveva ricevuto la strumentazione necessaria per eseguire la procedura per il suicidio assistito,

È morto Federico Carboni, il 44enne conosciuto come "Mario"

"Questa mattina "Mario" ha scelto di morire. E di metterci la "faccia" e il suo vero nome, Federico Carboni - scrive l''Associazione Coscioni in un lungo post sui social - Dopo 12 anni di tetraplegia a causa di un incidente, e oltre 2 anni di calvario burocratico e giudiziario, assistito da Filomena Gallo e dai legali attivisti dell'associazione Luca Coscioni, è il primo cittadino italiano ad accedere all'aiuto al suicidio (una forma di aiuto medico alla morte volontaria) avendo tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani. Sentenza che ha valore di legge, in assenza e in attesa di una legge del Parlamento".

"Qualche settimana fa - prosegue il post - nel confermarci la sua scelta, ci ha scritto queste parole che ha voluto condividere con voi: "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita. Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così, e come ho sempre detto, destino o colpa mia non lo so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però pensando a prima dell'incidente, dove ho fatto e avuto tutto dalla vita, anche dopo ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità. Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l'ultimo parere positivo sul farmaco ci sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare, perché so che premendo quel bottone sarà un addormentarsi chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni giorno, appena sveglio fino alla sera quando mi addormento, come vivo e passo le mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente sarebbe solo rimandare dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò."

L'ultimo messaggio: "Grazie a tutti"

Il marchigiano di 44 anni è la prima persona in Italia che ha potuto legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito. Dopo una lunga battaglia legale, Mario, anzi, Federico, ha portato a compimento il suo desiderio. Per realizzarlo è stata necessaria la solidarietà di tutti, visto che i costi per il farmaco e gli strumenti per la somministrazione non erano coperti dallo Stato. "Grazie ad una straordinaria mobilitazione - sottolinea l'Associazione Luca Coscioni - in poche ore sono stati raccolti i 5mila euro necessari per aiutare Mario a reperire la strumentazione":

"Grazie a tutti - aveva dichiarato il 44enne in uno dei suoi ultimi messaggi - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega: "In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Alle ore 17 di oggi è prevista una conferenza stampa a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni.