Il giorno "nero" del motociclismo italiano: morti i giovanissimi piloti Federico Esposto e Andrea Roberti

Domenica di lutto e dolore per il motociclismo italiano, colpito a distanza di poche ore da due lutti. Due incidenti mortali in pista. Federico Esposto, 27 anni, correva a Misano, nel Trofeo Italiano Amatori. Andrea Roberti aveva solo 16 anni ed era alla pista di Aldo Boccacci di Rezzato, in provincia di Brescia, per il campionato regionale di cross.

La tragedia al Misano World Circuit è avvenuta durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità. Non piloti professionisti, ma persone con il sacro fuoco delle due ruote, che corrono con sacrifici e la speranza di una vittoria da condividere con gli amici. Il bilancio parla purtroppo di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero in gravi condizioni all’Ospedale di Cesena. Dopo l’incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori, si legge nella nota, "sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti". Gli standard di sicurezza a Misano sono elevatissimi, ma in uno sport come il motociclismo il rischio non può mai essere azzerato.

Originario di Ostia, Federico Esposto aveva iniziato a correre all'età di 5 anni quando, a bordo di una minimoto, aveva esordito in un campionato italiano. Talentuoso, simpatico e solare, Esposto era assistito dalla società TooFast: "Oggi ci stringiamo tutti intorno alla famiglia in questo tragico momento", dichiarano a RomaToday.

Il circuito di Misano visto dall'alto. Foto da sito ufficiale del circuito

Il secondo dramma in Lombardia. Un ragazzo di 16 anni, Andrea Roberti, è morto ieri dopo essere rimasto gravemente ferito in una gara di motocross nel crossodromo di Rezzato, nel bresciano. L’incidente, verificatosi alla prima curva della gara, ha visto coinvolti cinque piloti. Andrea Roberti è caduto ed è stato travolto da alcune moto che non hanno potuto evitarlo: gravissimi i traumi, che lo hanno lasciato a terra privo di conoscenza. Tutto è successo intorno alle 12.30. Portato in ambulanza all’ospedale Civile di Brescia, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Andrea viveva a Ponte San Marco, a pochi chilometri dal crossodromo, studiava all'istituto tecnico industriale e la scorsa estate aveva rinunciato alle vacanze con gli amici per prendere la patente per guidare la moto.