Federico Lugato, il giallo del giovane scomparso nel nulla sulle Dolomiti: stop alle ricerche

E' disperso da giovedì 26 agosto. Per giorni quasi duecento tra soccorritori professionisti e volontari hanno cercato il 39enne in ogni angolo della montagna

La speranza di ritorvarlo non si spegne, le ricerche coordinate però si fermano, dopo che è stato tentato di tutto. Stop alle ricerche di Federico Lugato, il 39enne originario di Mestre ma da anni residente a Milano disperso da giovedì 26 agosto sulle Dolomiti.

Lo hanno cercato in centinaia nella zona delle Dolomiti bellunesi, in Val di Zoldo. L'uomo era partito da Pralongo di Forno di Zoldo intorno alle 9 per una passeggiata verso la baita bivacco Angelini. Poi il buio. Nessuna traccia, nessun indizio.

Per giorni quasi duecento tra soccorritori professionisti e volontari hanno cercato il 39enne in ogni angolo della montagna, ma senza successo. Stando a quanto comunicato dalla moglie Elena Panciera sui social, da lunedì le ricerche saranno momentaneamente sospese, sia tra gli amici che tra i tecnici.

La moglie: "Grazie a chi ha partecipato alle ricerche"

In giornata ci sarà un punto in Prefettura. "Ci prendiamo una pausa. Abbiamo fatto tutto il possibile per trovare Federico. Abbiamo bisogno che la natura faccia il suo corso e di lasciare respirare la montagna", ha scritto Elena su Instagram. "Grazie a chi ha partecipato alle ricerche, a chi è fisicamente salito in montagna, a piedi o in volo, a chi ha portato i suoi cani, a chi ha messo a disposizione le sue competenze, a chi è passato per un saluto o un abbraccio", ha proseguito.

In ogni caso anche oggi i vigili del fuoco resteranno a presidiare l'area. Nelle stories, la moglie di Federico ha sottolineato che le ricerche dei "professionisti" non sono sospese definitivamente, o quanto meno che non è stato ancora deciso. Le speranze sono purtroppo ridotte al lumicino: "Devo, dobbiamo prepararci anche alla possibilità più assurda, difficile, dolorosa di tutte - ha aggiunto la donna -. Per quanto noi ci sforziamo, potremmo non trovare mai Federico".