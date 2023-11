Caccia a Federico Marcelli, il condannato per stupro in fuga: cosa sappiamo

È caccia all'uomo nelle Marche e in tutta Italia. Risulta ancora irreperibile Federico Marcelli, l'uomo di 49 anni condannato due volte per stupro ed evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 15 novembre. L'ex ristoratore di Cattabrighe, piccola frazione del comune di Pesaro, si è allontanato dalla casa della madre e ha fatto perdere le sue tracce. Il 49enne si trovava a casa della donna dopo aver ricevuto due condanne per due violenze sessuali, entrambe confermate in appello: una di 6 anni e l'altra di 4 anni e 4 mesi, relative a due violenze commesse tra il 2020 e il 2021 contro le sue ex compagne. La corte di appello, su richiesta della difesa, aveva concesso al 49enne i domiciliari, come misura cautelare in attesa del parere della Cassazione, previsto per il prossimo 1° dicembre. Da oltre una settimana Marcelli sembra svanito nel nulla, facendo ripiombare le sue vittime in un incubo che credevano di aver messo alle spalle. Da mercoledì scorso le forze dell'ordine lo stanno cercando senza sosta, sia sul territorio delle Marche che nel resto d'Italia, ma l'uomo non è ancora stato rintracciato.

L'evasione di Federico Marcelli

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ore prima dell'evasione dai domiciliari. Nel pomeriggio del 15 novembre Marcelli si è allontanato dall'abitazione della madre senza essere visto, probabilmente salendo a bordo dell'auto di un complice. Il 49enne potrebbe essere stato aiutato nella sua fuga, almeno nella fase iniziale, motivo per cui è da chiarire anche il ruolo della madre. La donna sarebbe stata ascoltata dalle forze dell'ordine, ma le sue dichiarazioni non sono trapelate. Esiste la possibilità che la donna abbia permesso al figlio di allontanarsi indisturbato da casa, aiutandolo a raggiungere un possibile complice. Secondo Elena Fabbri, legale difensore delle due vittime di violenza, la donna avrebbe "spalleggiato" Marcelli contro le donne che lo avevano denunciato, mantenendo un atteggiamento "omertoso" sulla vicenda. Le forze dell'ordine hanno allargato le indagini a tutti i contatti e gli elementi collegati all'uomo, dai parenti ai conoscenti, con l'obiettivo di risalire alla sua posizione. Dopo il suo allontanamento il 49enne si è sbarazzato del braccialetto elettronico e, probabilmente a bordo di un'auto, si è allontanato da Pesaro. Dopo aver ricevuto il segnale del braccialetto "rotto" i carabinieri si sono precipitati a casa dell'uomo, ma ormai era già troppo tardi.

Il movente della fuga

Cosa ha spinto Federico Marcelli a pianificare la fuga? L'ipotesi che si sia allontanato per togliersi la vita al momento è quella meno accreditata. Sono due le piste principalmente "battute" dagli inquirenti: quella dell'evasione per evitare il carcere e quella più spaventosa, la vendetta. Marcelli, condannato per due violenze sessuali a una pena superiore ai 10 anni (6 anni e 4 anni e 4 mesi), potrebbe aver deciso di scappare per evitare di proseguire la sua condanna dietro le sbarre. Il prossimo 1° dicembre è atteso il parere della Cassazione, che doveva pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso presentato per una delle due condanne, quella di 4 anni e 4 mesi. In caso di conferma, per l'ex barista si sarebbero aperte le porte del carcere, uno scenario che rende plausibile un ultimo disperato tentativo di restare in libertà. Quella che però preoccupa ancora di più è la seconda ipotesi: la possibilità che il 49enne a piede libero possa andare a cercare le sue ex compagne, una 40enne e una 49enne, con l'obiettivo di vendicarsi per le denunce ricevute.

Le vittime: "Abbiamo paura"

Le due vittime hanno raccontato la terribile quotidianità che erano costretta a vivere con il 49enne: botte, insulti e ripetute violenze sessuali. Un incubo che le due donne pensavano finito con le condanne, ma adesso le due donne temono di ritrovarsi davanti il loro aguzzino. Una delle due, con cui l'uomo ha avuto un figlio, vive in una struttura protetta nelle Marche e a breve sarebbe potuta tornare nella sua abitazione. La donna adesso teme per la sua incolumità e per quella del bambino, così come la seconda vittima, che invece gestisce un ristorante. Secondo gli atti dell'accusa, l'uomo era solito vessare le sue vittime fisicamente e psicologicamente, riempiendole di botte e insulti. Poi, quando lui voleva, gli abusi sessuali, portati a termine nonostante le due donne lo supplicassero di smettere. Un film dell'orrore, testimoniato anche dalle ripetute minacce rivolte alle ex compagne: "Se parli ti uccido, ti sotterro e non faccio ritrovare il cadavere", "ti seppellisco viva" o "ho fatto il volontario in Somalia, ho ucciso dei bambini, posso uccidere anche te". Federico Marcelli resta ricercato, mentre per le sue vittime cresce la paura, cresce il timore che quell'uomo possa tornare a fare del male.

