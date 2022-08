Federico Negri, il giovane italiano che rischia 8 anni di carcere in India per aver attraversato un ponte

Ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'India senza pagare una tassa corrispondente a circa 40 euro, cifra che aveva tra l'altro con sé. Una leggerezza. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia nel distretto di Maharajganj, Stato dell'Uttar Pradeshm nel nord del subcontinente indiano, e ora rischia da un minimo di due a un massimo di otto anni di reclusione. L'accusa è "ingresso in India da irregolari".

Federico Negri, classe 1994, di Pozzolo Formigaro in provincia di Alessandria, dopo un viaggio di due anni e mezzo prima in Cina, poi in Nepal, stava rientrando in Italia: "Sono stato nominato dalla famiglia per aiutare Federico - fa sapere l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, referente Penelope Piemonte -. Da metà luglio, coordinandomi con un collega indiano e il collaboratore che parla indi, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione processuale. Federico non sapeva esattamente dove si trovasse e la polizia contesta il mancato pagamento di una tassa di 40 euro, quindi una presenza non autorizzata sul territorio, con il rischio dai 2 agli 8 anni di carcere".

Il pool legale sta seguendo quotidianamente gli sviluppi anche con la Farnesina, "alla quale chiediamo ancora maggiore sostegno per aiutare Federico a rientrare a casa". La vicenda era stata tenuta riservata nelle scorse settimane, ma visto che le speranze di scarcerazione sono al momento finite è stata resa pubblica, sollecitando così maggiormente il coinvolgimento del ministero degli Esteri.

Enorme la preoccupazione di mamma Silvana, della sorella Ilaria e di papà Guido. L'arresto di Federico Negri risale al 5 luglio, è da un mese e mezzo che loro non riescono a contattarlo direttamente. L'arresto è stato convalidato mentre ci si aspettava un rilascio su cauzione. Il fermo è avvenuto oltre un mese fa e nel frattempo ci sono state tre udienze. La prima il 16 luglio, la seconda il 2 agosto nella quale si confidava nel rilascio a seguito del pagamento della cauzione, l'ultima pochi giorni fa che ha purtroppo confermato lo stato d'arresto. Negri non è uno sprovveduto, bensì un grande esperto di viaggi nei Paesi orientali. Ne ha visitati addirittura 14, fermandosi spesso per lunghi periodi, svolgendo lavori che gli procuravano vitto e alloggio.

"Ciao mamma, ho tanta voglia di tornare a casa. In questo momento sto attraversando un ponte e fra poco entrerò in India, tutto bene non preoccuparti": Federico Negri non sapeva che quelle sarebbero state le ultime parole rivolte a un familiare prima di essere arrestato insieme ad altre 6 persone delle quali non è ancora stata resa nota la nazionalità.