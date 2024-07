Federico Vanelli, il campione di nuoto salva un ragazzino che sta annegando: "La corrente era forte, non pensavo a nulla"

Sabato 20 luglio. Siamo a Lodi. Un ragazzino di 12 anni si tuffa nel fiume Adda per fare il bagno, ma la corrente e i forti mulinelli lo trascinano via. Sta per annegare. I familiari a riva sono disperati. Si sentono delle urla, un gran caos. La tragedia sembra dietro l'angolo, ma il caso vuole che su una delle sponde del fiume, sulla spiaggia del Belgiardino, ad assistere alla scena ci fosse Federico Vanelli, ex campione azzurro di nuoto che nel suo palmarès può vantare un bronzo ai mondiali di Budapest del 2017 e un oro e un argento agli europei di nuoto di fondo nel 2016. Federico si trova lì con degli amici. Sente delle grida e inquadra subito la situazione. Se c'è qualcuno che può tuffarsi in acqua quello è lui. Anche se non nuota da cinque anni dopo la scoperta di una miocardite. Vanelli lo capisce subito, ma sa bene che tuffarsi con quella corrente è pericoloso anche per un nuotatore professionista.

Il racconto: "Ho capito che potevo salvarlo solo io, non c'erano alternative"

Il tempo per pensare però non c'è. "Quando ho capito che potevo salvarlo solo io mi sono tuffato" racconta l'ex atleta al Cittadino di Lodi. "La corrente del fiume era veramente forte, ma non c'erano alternative, il ragazzino era stremato e stava perdendo le forze. Ho nuotato controcorrente fino a raggiungerlo. L'ho abbracciato e tenendolo stretto sono riuscito a portarlo sulla riva opposta". Missione compiuta. Il bambino viene portato a riva e alcuni presenti, tra cui i dipendenti di un bar vicino, chiamano i soccorsi. Il dodicenne viene accompagnato in ospedale in codice verde. È salvo. Stremato sì, ma salvo.

Come il suo salvatore, del resto, che è consapevole di aver corso a sua volta un rischio. "Se nel 2019 non mi avessero fermato… Probabilmente, oggi... Un bambino di 10 anni (?) sarebbe annegato nel fiume. Grazie piccolo Fede per avermi permesso di essere l'eroe di qualcuno" scrive l'ex azzurro sui social. "Come ho fatto? Non lo so" argomenta Vanelli in un altro post ritornando con la memoria a quei momenti. "O meglio, lo so. Ma ci sono situazioni, in cui il corpo agisce per fatti suoi. Poi, a mente fredda torni a ragionare".

"Mi sono fatto prendere dall'impulso dell'eroe?" si chiede ancora l'ex atleta. "Pare parodistico, ma sì. Ho rischiato anche io? Sì. Decisamente, per tutto il mio trascorso. Ma in quel momento non ho pensato a nulla se non a salvare il bambino. Credo che, in un momento storico come questo... Se si può salvare anche solo una vita in più, non bisogna tirarsi in dietro per nulla al mondo. Se si hanno le competenze per farlo".