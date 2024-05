Le immagini del pestaggio a Iovino (per cui è indagato anche Fedez)

Ore 3:23 del mattino del 22 aprile: un van nero Mercedes si ferma davanti alle sei torri del "Parco Vittoria" al Portello, quartiere residenziale di Milano. Scendono in nove, tra cui una ragazza. Si scagliano tutti contro un uomo - riconoscibile dalle scarpe bianche che indossa - che è fermo sul marciapiede. Quell’uomo è Cristiano Iovino, personal trainer romano di 37 anni diventato noto per il caffè con Ilary Blasi e per un litigio con Fedez.

I frame che vi mostriamo sono quelli registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell’edificio. Cinque uomini sarebbero già stati identificati. Di sicuro ci sono la vittima, Iovino, e il cantante Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, rapper 34enne di Rozzano. In procura è l'unico indagato nel fascicolo aperto per rissa, lesioni e percosse: ad identificarlo anche la testimonianza di due vigilantes, gli stessi che danno per primi l’allarme e vengono minacciati dal branco che intima loro di non contattare le forze dell’ordine.

