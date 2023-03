Donne vittime di violenza, nel 2023 femminicidi in aumento

Oggi, 8 marzo, è la Festa delle donne eppure i numeri dicono che contro le donne la spirale di violenza non si ferma. Solo nel periodo 1 gennaio – 5 marzo 2023 sono state uccise venti donne e di queste 18 hanno trovato la morte in ambito familiare o affettivo. I dati sono forniti dal ministero dell'Interno e sono contenuti nel report che settimanalmente viene aggiornato dalla direzione centrale della polizia criminale - servizio analisi criminale.

E i numeri sono in continuo aumento. Proprio oggi (non è stata quindi conteggiata dal Viminale, ndr) una donna di nazionalità ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno, nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è stato fermato nella notte dalla polizia ed è sospettato di essere l'autore dell'omicidio.

Nel dettaglio, relativamente al periodo 1 gennaio – 5 marzo 2023 sono stati registrati 56 omicidi, con 20 vittime donne, di cui 18 uccise in ambito familiare o affettivo. Undici hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex.

Analizzando gli omicidi di questo arco temporale con lo stesso periodo dello scorso anno, si nota un decremento nell’andamento generale degli omicidi - da 57 a 56 - ma i delitti commessi in ambito familiare o affettivo restano invariati (25). Aumentano le vittime di genere femminile, che da 17 passano a 18.

Inoltre, rispetto allo stesso periodo del 2022, risultano in aumento gli omicidi commessi dal partner o ex partner che da 11 passano a 13, mentre il numero delle relative vittime donne rimane invariato (11).

Infine, nel periodo 27 febbraio – 5 marzo 2023 risultano essere stati commessi 8 omicidi: 2 quelli con vittime donne, 1 delle quali uccisa in ambito familiare-affettivo.