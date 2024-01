Femminicidi, l'inizio del 2024 è da incubo: uno ogni due giorni

Rosa, Maria, Delia, Ester ed Elisa. Sono i nomi delle vittime di femminicidio nel 2024 in Italia. L'anno è appena iniziato eppure contiamo già cinque vittime. In media una ogni 48 ore: numeri da bollettino di guerra. Nel 2023 le vittime di femminicidio sono state oltre 100, il 2024 si annuncia stando ai numeri ancora più tragico.

Elisa Scavone aveva 65 anni. Nella mattina di mercoledì 10 gennaio è stata accoltellata nella sua casa di Torino dal marito 70enne, Lorenzo Sofia. Almeno venti i fendenti al petto, all'addome e alla schiena. Soccorsa, ha lottato per giorni ma è morta in ospedale tra l'11 e il 12 gennaio.

L'11 gennaio è stato l'ultimo giorno di vita anche di Ester Palmieri. Lei di anni ne aveva 38 e viveva a Montalbiano, frazione di Valfloriana (Trento). Anche lei è stata accoltellata dal compagno, dal quale si stava separando. Lui, Igor Moser di 45 anni, poi si è tolto la vita impiccandosi.

Diverso il contesto in cui sono state uccise il 5 gennaio a Naro (Agrigento) Delia Zarniscu e Maria Rus. Le due donne, entrambe romene, sono state massacrate nelle rispettive case che distano pochi metri l'una dall'altra. Anche in questo caso l'unico indagato è un uomo: il 24enne Omar Edgar Nedelcov, romeno anche lui. Non c'era un legame affettivo tra il 24enne e le due vittime, lui al contrario avrebbe tentato un approccio sessuale e sarebbe stato respinto. Tutto è iniziato con una cena a casa di Delia Zarnisc. Con la donna c'erano l'indagato e un altro loro connazionale. Stando a quanto è stato ricostruito, il giovane - ubriaco - avrebbe molestato sessualmente la donna che avrebbe reagito buttando fuori casa gli ospiti. Durante la cena pare che i tre romeni avessero parlato di Maria Rus. Quando i due romeni sono stati allontanati dalla casa il più giovane si sarebbe diretto verso vicolo Avenia dove abitava Rus, mentre il 50enne sarebbe andato a casa sua. Rus avrebbe aperto la porta al giovane e il 24enne l'avrebbe, secondo l'accusa, uccisa a botte e poi bruciata. Le telecamere all'esterno dell'abitazione lo hanno inquadrato nitidamente entrare e uscire dalla casa immortalando persino i pantaloni con la cerniera aperta. Da vicolo Avenia, il giovane romeno ubriaco sarebbe tornato nella casa di Delia Zarniscu. Avrebbe sfondato la porta di ingresso e con "una ferocia inaudita" - come è emerso fin dal primo sopralluogo nell'abitazione -, avrebbe trucidato anche la 58enne. L'autopsia ha confermato "le lesioni plurime su entrambe" le donne, che sono state "colpite ripetutamente" prima di essere uccise.

La prima vittima di femminicidio del 2024 è stata Rosa D'Ascenzo, 71 anni. Viveva a Sant'Oreste, in provincia di Roma, col marito Giulio Camilli. Accusato del delitto, l'uomo è in carcere. È stato lui a portare la moglie, già morta, in ospedale riferendo di un incidente domestico. Le versioni contrastanti date ai medici e agli inquirenti, le tracce di sangue trovate in casa e la sua indole violenta hanno composto il puzzle. Secondo carabinieri e procura di Tivoli, Camilli avrebbe usato una padella in ferro per colpire a morte la moglie.

Cinque storie che raccontano di un problema evidentemente irrisolto. Il 2023 si era chiuso col dolore collettivo per la morte di Giulia Cecchettin. La vicenda della laureanda dal sorriso pulito trucidata dall'ex fidanzato Filippo Turetta aveva ha scosso tutti. Per giorni si è parlato di educazione al rispetto, di affettività sana, di cambiamento culturale. Il capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno si è rivolto ai più giovani, ricordando loro che "l’amore è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità". Passato il momento siamo ancora qui e ricordare delle donne uccise da uomini violenti. I buoni propositi sono già svaniti.