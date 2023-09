Klodiana ultima vittima della scia di sangue senza fine: 87 femminicidi in 9 mesi

Accoltellate, bruciate vive, strangolate, colpite da proiettili. L'orrore ha le forme più diverse e un nome: femminicidio. Sono state 87 le donne uccise dall'inizio dell'anno in Italia. Una mattanza. L'ultima vittima a Castelfiorentino (Firenze). La sera del 28 settembre Klodiana Vefa, 35enne albanese mamma di due figli e in Italia con regolare permesso di soggiorno, stava rientrando a casa dal lavoro. Un proiettile l'ha centrata e uccisa. È morta così, per strada. I carabinieri stanno cercando l'ex marito, che risulta per ora irreperibile.

Prima di lei c'è stata Elisa Fontana. Viveva a Pantelleria (Trapani) ed era mamma di cinque figli. Il suo cuore si è fermato per sempre il 25 settembre. Aveva solo 48 anni e il suo compagno le ha dato fuoco dopo l'ennesima lite. A farlo andare su tutte le furie pare sia stato un saluto che la donna avrebbe rivolto a un conoscente. È stata soccorsa, portata in ospedale ma le ferite erano troppo gravi e ogni tentativo dei medici di salvarla è stato vano.

Nello stesso giorno, a chilometri di distanza, è morta Manuela Bittante. Aveva 77 anni ed era della provincia di Treviso. Il marito, che poi si è costituito ai carabinieri, l'ha accoltellata. L'anziana era tornata a casa dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, in stato semi-vegetativo, conseguenza di un ictus che l'aveva colpita a luglio. "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile", ha detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma.

Vefa, Elisa e Manuela non si conoscevano, avevano storie e vite diverse. Il comune denominatore è nel destino che le ha volute vittime degli uomini a cui erano state legate. Un destino comune a troppe donne e che fa parlare ancora una volta di emergenza.

Il ministero dell'Interno settimanalmente pubblica un report dove viene dato conto anche degli omicidi compiuti sul territorio. I femminicidi sono cosi tanti e cosi frequenti che perfino un aggiornamento settimanale risulta inadeguato. L'ultimo report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale contiene i dati dal 1° gennaio al 24 settembre e ci dice che in Italia sono stati commessi 243 omicidi, con 84 vittime donne, di cui 69 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 44 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. Tra il 18 e il 24 settembre 2023 ci sono stati sei omicidi, con quattro donne uccise in ambito familiare/affettivo. Klodiana, Elisa e Manuela non sono in questo conteggio. I femminicidi si verificano con una progressione che sembra inarrestabile.

Settembre è stato un mese tragico. Mercoledì 20 a Battipaglia (Salerno) è stata uccisa Maria Rosaria Troisi, 37 anni, casalinga e catechista. Il marito Marco Aiello, idraulico 40enne, è stato fermato per omicidio volontario. Secondo l'accusa l'uomo ha colpito con un coltello la compagna alla giugulare.

Pochi giorni prima a Roma era stata uccisa a coltellate Rossella Nappini, infermiera di 52 anni. Il cadavere è stato trovato nell'androne del palazzo dove viveva con l'anziana madre e i due figli. Sotto indagine c'è l'ex della vittima: un uomo di 45 anni.

E ancora c'è stata l'uccisione di Marisa Leo, 39 anni. Lavorava presso una cooperativa vitivinicola di Mazara del Vallo. Il suo compagno, Angelo Reina, le ha dato appuntamento con una scusa e le ha sparato. Poi ha guidato fino a un viadotto e ha rivolto l'arma contro di sé.

Resta ancora un rebus da chiarire invece l'uccisione di Monica Berta, 55 anni, di Alessandria. La donna è stata accoltellata a morte mercoledì 27 settembre dal marito Martino Benzi, che ha sterminato anche il figlio Matteo (17 anni) e la suocera Carla Sciffo (78 anni) prima di farla finita. A differenza degli altri casi però il movente della strage familiare è ancora del tutto oscuro. Chi li conosceva parla di una coppia unita, una famiglia "perfetta". I computer del killer sono protetti dalle password: forse è lì a verità. Capire cosa intendesse Benzi non è immediato, impossibile giungere a conclusioni affrettate. Le indagini sono solo all'inizio.

"La vera sfida è formare le nuove generazioni. Dobbiamo dire ai nostri giovani che il rapporto tra uomo e donna deve essere basato sul rispetto. Una consapevolezza che oggi è diventata patrimonio comune di tutta la politica", dice Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio del Senato nella XVIII legislatura. "Abbiamo rilevato nelle scuole e nelle università tantissimi progetti ma molto spesso affidati alla buona volontà del dirigente scolastico - aggiunge -. Quello che chiediamo è un salto di qualità nel rendere strutturali e permanenti questi corsi, non più solo sperimentali. Questa è una nostra assoluta priorità".

