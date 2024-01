Femminicidi: in Italia trend costante da 20 anni

Negli ultimi 20 anni, in Italia, calano gli omicidi, ma il trend dei femminicidi è costante "malgrado il numero di delitti scoperti e di autori arrestati superi il 90%". A dirlo il capo della polizia Vittorio Pisani, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della Camera. Sul piano del contrasto, "il nostro quadro giuridico è abbastanza completo".

In Italia meno femminicidi che in quasi tutti gli altri Paesi europei

Il dato statistico "che non vuole essere un dato di sottovalutazione'' ci dice che gli omicidi che hanno come vittime le donne in Italia ''sono in gran numero inferiori rispetto ad altri paesi. La percentuale è allo 0,39% e solo Irlanda e Malta hanno un tasso più basso", ha spiegato Pisani. Il dato statistico è contenuto in una ricerca di Eurostat su 23 Paesi europei e la percentuale è calcolata in rapporto a 100mila donne residenti.

''C'è un trend in crescita degli ammonimenti del questore sia di quelli adottati d'ufficio che di quelli adottati su istanza della vittima'', ha segnalato il capo della Polizia. ''Anticipo che con il comandante generale dei carabinieri e il comandante generale della Gdf abbiamo intenzione di standardizzare le procedure operative'' non solo per la violenza di genere ma anche ''per tutte le tipologie di reato'' per far sì che ''non ci sia un diversificato approccio investigativo''.

Nel 90 per cento dei casi il responsabile è arrestato

Le percentuale dei femminicidi per cui il responsabile viene assicurato alla giustizia "è superiore costantemente al 90%'' ma in questo tipo di reato ''l'azione di contrasto e l'arresto del responsabile non ha un effetto deterrente sulla commissione di ulteriori delitti della stessa specie'', ha concluso Pisani.

Nei primi dieci giorni dell'anno ci sono stati cinque femminicidi in Italia. Ieri a Trento è stato scoperto il cadavere di Maria Panico: un altro possibile femminicidio.