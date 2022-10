Uccise di botte la moglie di fronte ai figli, confermata condanna a 30 anni

Uccise la moglie massacrandola di botte e colpendola con una stampella di fronte ai loro tre figli, e per questo dovrà scontare 30 anni di prigione. Con il rigetto dei ricorsi presentati dall'avvocato dell'uomo ieri la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent'anni di reclusione per omicidio volontario di Vincenzo Lo Presto, 43 anni, marito di Fortuna Bellisario, uccisa a Napoli, il 7 marzo 2019, a causa delle conseguenze innescate dai colpi inferti con una stampella dal consorte, dopo l'ennesima lite in anni di matrimonio violento.

La condanna è giunta malgrado il sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione abbia ritenuto fondate le conclusioni del giudice di primo grado che condannò Lo Presto a soli dieci anni per omicidio preterintenzionale e non volontario ritenendo quindi la morte di Fortuna sì causata da un ematoma subdurale, ma determinato da una caduta accidentale verificatasi dopo un pasto, oltre 4 ore dopo l'aggressione subita dal marito. Una tesi sostenuta dall'avvocato dell'imputato ritenuta sussistente dal giudice di primo grado ma poi ribaltata negli altri gradi del processo.

Questa sentenza "riconosce pienamente il femminicidio e conferma la corretta lettura della dinamica della violenza domestica che aveva portato la Corte d'appello nel 2021 a ribaltare la sentenza di primo grado, secondo la quale si era trattato di un omicidio preterintenzionale, con una condanna a 10 anni di carcere'', ha dichiarato Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico e presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura, secondo cui ''si tratta di un processo importante, che speriamo faccia giurisprudenza e aiuti a impostare correttamente i procedimenti futuri per fatti di violenza domestica e nelle relazioni di intimità".

"Sappiamo che niente potrà restituire Fortuna Bellisario alle persone che la amavano, ma questo processo, che ha avuto anche il pregio di essere stato condotto in tempi ragionevoli, poco più di 3 anni dai fatti, può contribuire a incoraggiare le donne a denunciare tempestivamente la violenza", ha concluso la Senatrice.