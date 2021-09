Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio 

La raggiunge mentre lei era in strada, la accoltella, ferisce un altro uomo e poi tenta di suicidarsi. E’ l’ultimo caso di femminicidio che si registra in provincia di Catania, a distanza di poche settimane dall'omicidio di Vanessa Zappalà. La vittima è la 46enne Ada Rotini, uccisa a coltellate dal marito. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata sgozzata mentre si trovava in strada insieme all'uomo che accudiva come badante, anche lui rimasto ferito.

Come riporta anche CataniaToday, l’omicida, dopo aver colpito a morte la moglie, ha tentato il suicidio infliggendosi una coltellata all'altezza del petto. Non si conoscono ancora i dettagli della dinamica né quelli relativi al movente, ma sembrerebbe che tra i due fosse in corso la causa di divorzio. Ada Rotini era originaria della provincia di Siracusa. La tragedia si è consumata a Bronte, nell’entroterra catanese, dove sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Nell'immediatezza dei fatti è stato allertato anche l'elisoccorso che è intervenuto prelevando il presunto assassino che si trovava ancora sul posto, mentre l'uomo che si trovava in compagnia della donna, è stato trasportato al pronto soccorso.