Anna Scala uccisa e nascosta nel bagagliaio dell'auto: l'ex compagno rischia l'ergastolo

La vita di Anna Scala si è interrotta bruscamente il 17 agosto del 2023. È stata accoltellata alle spalle, per 14 volte, e lasciata nel vano portabagagli della sua auto a Piano di Sorrento. Sotto accusa c'è, dal giorno stesso del femminicidio, il suo ex Salvatore Ferraiuolo. L'uomo, 55 anni, adesso rischia l'ergastolo. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Mariaconcetta Criscuolo, ha fissato per giugno la prima udienza preliminare per Ferraiuolo. I reati contestati sono l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l'occultamento di cadavere, maltrattamenti e lesioni.

Anna Scala era originaria di Moiano, frazione di Vico Equense, non distante da dove poi è stata uccisa. Era separata e aveva una figlia. Con Ferraiuolo (che non è il padre della figlia, ndr) aveva avuto una breve relazione, poi interrotta. La decisione di troncare il rapporto sarebbe stata mal digerita dall'ex, che ha reagito con la violenza.

Il giorno dell'omicidio Anna è stata pedinata e poi aggredita alle spalle, mentre prendeva la spesa dal bagagliaio. L'uomo l'ha accoltellata, poi l'ha spinta e rinchiusa nel vano dell'auto. Una chiamata ha allertato le forze dell'ordine che, poco dopo avere scoperto il cadavere, hanno rintracciato Ferraiuolo in una zona impervia della città. L'uomo ha confessato il delitto.

Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva più volte offeso e aggredito fisicamente Anna Scala per motivi di gelosia. Lei lo aveva anche denunciato: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense e il giorno dopo ai carabinieri di Piano di Sorrento ma non erano state emesse misure cautelari. Ora Ferraiuolo rischia il carcere a vita, mentre i familiari di Anna Scala chiederanno di costituirsi parte civile.