Femminicidio di Aosta, il compagno finisce in ospedale prima dell'udienza: "Forse overdose di antidepressivi"

Avrebbe dovuto presentarsi davanti ai giudici per la decisione sull'estradizione in Italia, ma, appena scortato fuori dal carcere di Grenoble, Sohaib Teima si è accasciato a terra ed è stato trasportato in ospedale, dove è ancora ricoverato.

Secondo le spiegazioni fornite dal suo avvocato difensore e dalla corte, il giovane sta assumendo antidepressivi e a provocare il malore potrebbe esse stata proprio un'overdose di questi farmaci. Lo riportano i quotidiani francesi Le Dauphiné Libéré e Le Progrès, spiegando che i giudici hanno constatato l'impossibilità di tenere l'udienza "per circostanze insormontabili", a meno che Soahib non venga dimesso in giornata, cosa che sembrerebbe però improbabile stando alle sue attuali condizioni di salute.

Il sì all'estradizione e i sospetti

Il 21enne è stato arrestato in quanto "gravemente indiziato" dell'omicidio della compagna Auriane Nathalie Laisne, uccisa a coltellate e trovata in una chiesetta abbandonata tra i boschi della Valle d'Aosta lo scorso 5 aprile. Proprio ieri, 17 aprile, Soahb aveva acconsentito all'estradizione in Italia, negando però di aver ucciso la compagna.

Oggi sarebbe dovuto comparire davanti alla "chambre de l'instruction" della Corte d'appello di Grenoble, chiamata a pronunciarsi sulla sua consegna dalla Francia all'Italia.

Il femminicidio di La Salle

Il corpo di Auriane Lisne è stato ritrovato il 5 aprile in una chiesetta diroccata sperduta tra i boschi, tra Aosta, e Courmayeur. Il decesso sarebbe da collocare, stando all'autopsia, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile; stessi giorni nei quali un testimone aveva incontrato i due ragazzi, definiti "pallidi e in abiti dark". La coppia era andata a fare la spesa a un supermercato di una località vicina: "Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra".

Secondo il procuratore capo di Aosta, Luca Ceccanti, l'omicidio di Auriane "è stato determinato da motivi di possesso e di annullamento della volontà della vittima. Non si è trattato di raptus, di gelosia o di passione. Essenzialmente un omicidio tipico di una manifestazione di potere nei confronti della ragazza". Dopo il fermo di Teima da parte della polizia francese, si è scoperto che il 21enne era stato già denunciato dalla compagna per maltrattamenti e minacce. Su di lui gravava infatti un divieto di avvicinamento, ed ricercato sia in Francia che in Italia dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario".

I due continuavano però a stare insieme ed erano appunto partiti per una sorta di vacanza: erano arrivati in Italia dalla Francia il 25 marzo a bordo di un autobus e, secondo quanto riportato da chi ha parlato con il ragazzo in quei giorni, cercavano "luoghi abbandonati".