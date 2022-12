Giovanna uccisa dal marito Antonio, nella stanza accanto c'era una delle tre figlie

Giovanna Frino, 44 anni, era nella sua casa di Apricena (Foggia) oggi quando il marito Antonio Di Lella si è avvicinato e le ha sparato. Uno, due, tre, forse quattro colpi di pistola al torace. Sono tutti andati a segno e lei è caduta sul pavimento della cucina, morta. Nell'altra stanza c'era la figlia, che non era andata a scuola per l'influenza. È il secondo femminicidio avvenuto in poche ore. A chilometri di distanza a Villabate (Palermo) un'altra Giovanna veniva ferita a morte con un bisturi dall'ex compagno Salvatore.

Cosa sia successo in casa di Giovanna Frino è ancora un mistero. Saranno gli inquirenti a capire cosa ha scatenato la furia omicida del compagno di tutta una vita. Lei aveva 44 anni, il marito 56 e insieme avevano tre figli. Antonio, subito dopo il fatto, si è barricato in casa. Sono stati i vicini, spaventati dal rumore, a chiamare i carabinieri. Arrivati in via Saragat i militari hanno convinto l'uomo ad aprire e quando sono entrati il corpo di Giovanna era per terra. L'uomo, che ha un passato da guardia giurata, è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario.

"Una tristezza infinita. Sono addolorato per la vita incomprensibilmente spezzata alla nostra concittadina e vicino alle famiglie distrutte dal dolore per questa immane tragedia", scrive in un post pubblicato sui social Antonio Potenza sindaco di Apricena. "Ciò che è accaduto oggi è una brutta pagina per la città di Apricena - continua il primo cittadino - In segno di cordoglio e vicinanza, sono state sospese tutte le attività natalizie in programma per la giornata odierna. Porgo alle famiglie coinvolte il mio personale cordoglio e quello dell'intera nostra comunità. Che i nostri fiori e le nostre preghiere possano raggiungerti: riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie".