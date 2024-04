Chi è Sohaib Teima, lo studente accusato di avere ucciso la sua ragazza in una chiesa diroccata

Si trova in Francia Sohaib Teima, il ventunenne di Fermo accusato dell'omicidio della compagna Auriane Nathalie Laisne, uccisa a coltellate e trovata morta il 5 aprile scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Il ragazzo è stato raggiunto dal mandato d'arresto europeo spiccato dall'Italia ed è in custodia cautelare ai fini dell'estradizione. Comparirà la prossima settimana davanti ai giudici francesi, che dovranno esprimersi sulla consegna del giovane all'Italia.

Chi è Sohaib Teima? Il ragazzo accusato di femminicidio ha tre cittadinanze: è talo-egiziano-marocchino. È nato a Fermo da padre egiziano e madre marocchina. A Fermo, dove ha vissuto per anni, alcuni coetanei lo descrivono come un ragazzo tranquillo, alla moda, sorridente. Un'immagine lontana da quella del killer.

Il ragazzo studia da dentista e ha frequentato l'istituto professionale di odontotecnica a San Benedetto del Tronto; poi si è trasferito in Francia, per continuare gli studi. In Italia però tornava spesso per trovare i familiari. L'anno scorso era rimasto a Fermo per alcuni mesi. L'ultimo passaggio nella città capoluogo di provincia era avvenuto il mese scorso.

Teima aveva un divieto di avvicinamento alla giovane, ma i due continuavano a vedersi, al punto da partire insieme in una sorta di vacanza. L'ingresso in Italia dalla Francia della coppia risale al 25 marzo su un autobus.

Alcuni testimoni lo avrebbero visto insieme alla vittima in Valle d'Aosta, proprio nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova la chiesetta in cui è stato trovato il corpo senza vita della 22enne.

Secondo l'accusa Sohaib Teima avrebbe portato la giovane nella chiesetta diroccata con il preciso intento di ucciderla e poi di depistare le indagini, facendo sparire documenti e cellulare e mettendo il corpo in una posizione decisamente insolita. Chi l'ha vista per primo pensava infatti che "la campeggiatrice" stesse dormendo. Per il procuratore capo di Aosta, Luca Ceccanti è stato "determinato da motivi di possesso e di annullamento della volontà della vittima. Non si è trattato di raptus, di gelosia o di passione. È essenzialmente un omicidio tipico di una manifestazione di potere nei confronti della ragazza".