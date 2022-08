Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate dall'ex, lo aveva già denunciato: polemica sulle tutele

Alessandra Matteuzzi, 56enne agente di commercio nel settore della moda, è morta a pochi passi da casa, a Bologna, per mano dell'ex compagno: il 27enne Giovanni Padovani. Lui, che ha ammesso tutto davanti agli inquirenti, l'ha aspettata per ore, poi 'ha aggredita usando anche un martello. Quando Alessandra è stata uccisa era al telefono con la sorella: "L'ho sentita dire 'no Giovanni, no, ti prego, aiuto'". Lei sapeva che l'ex era pericoloso, lo aveva denunciato per stalking a luglio. E oggi monta la polemica sull'adeguatezza degli strumenti di tutela delle vittime.

Alessandra Matteuzzi uccisa sotto casa

Grazie alla testimonianza dei vicini e della sorella della vittima, la dinamica dell'omicidio è stata ricostruita dagli inquirenti nell'arco di poche ore. Martedì sera Alessandra Matteuzzi, 56 anni. rincasa verso le 21. Trova l'ex Giovanni Padovani ad aspettarla. Iniziano a discutere. Gli dice di andare via, lui si infuria. La aggredisce, la spinge per terra e inizia a infierire sul suo corpo. Le urla attirano l'attenzione dei residenti. Arrivano la polizia e i soccorritori. Alessandra è in fin di vita, muore prima che i sanitari possano portarla in ospedale. Giovanni è ancora lì, sotto choc. Viene fermato.

Chi è Giovanni Padovani, il modello-calciatore

Quando i poliziotti arrivano Padovani era ancora lì, così come l'arma del delitto. E' originario di Senigallia (Ancona) fa il modello e calciatore. Dopo due anni nelle giovanili del Napoli, ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano, che in una nota informa di averlo messo fuori rosa perché era scappato dal ritiro sabato scorso prima della partita col Catania per poi chiedere il reintegro lunedì. "Non era sereno" riferiscono i dirigenti del club.

E' accusato di omicidio aggravato. Davanti agli investigatori, ha ammesso le sue responsabilità. Il pm Domenico Ambrosino, che si occupa delle indagini, conferirà oggi 25 agosto l'incarico per l'autopsia. La polizia sta cercando di ricostruire gli spostamenti di Padovani degli ultimi giorni e anche dove il 27enne abbia preso l'arma del delitto, un martello, che poteva già essere in suo possesso.

Alessandra era al telefono con la sorella: "Ho sentito le urla"

Pochi secondi prima di essere aggredita, Alessandra Matteuzzi era al telefono con la sorella. "E' scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: 'no Giovanni, no, ti prego, aiuto'. Io ero al telefono - ha raccontato la donna al Tgr Emilia-Romagna - ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla fine l'ha massacrata di botte".

E' la sorella che aiuta a ricostruire la storia di Alessandra e Giovanni "hanno avuto una frequentazione a distanza, perché lui faceva il calciatore in Sicilia, quindi si sono visti poche volte. Era poco più di un anno che si conoscevano, però è dallo scorso gennaio che ha cominciato ad avere delle ossessioni verso di lei. Si vedevano una volta al mese, poi hanno passato qualche giorno insieme, durante il periodo di pausa calcistica, lui è stato qua con lei. A quel punto però le sono successe delle brutte cose - ha aggiunto la donna in lacrime - lui aveva rotto piatti e bicchieri, si era arrampicato dalla terrazza, staccava la luce generale del suo appartamento, e le faceva degli agguati sulle scale".

Alessandra Matteuzzi aveva denunciato l'ex per stalking

A fine luglio la 56enne lo aveva già denunciato Padovani ai carabinieri per stalking, segnalando atteggiamenti molesti, le continue telefonate, i messaggi e gli appostamenti che le faceva. In Procura era stato aperto un fascicolo.

Chi conosceva Alessandra sapeva che aveva paura. Lo sapeva la sorella, che spesso era al telefono con lei quando rincasava: era un modo per farle compagnia e non farla sentire sola. Lo sapevano i vicini. "Ultimamente aveva paura di lui, perché era diventato molto insistente e non voleva farlo entrare in casa", dice una residente della stessa palazzina.

Il primo a intervenire dopo l'aggressione è stato un ragazzo, figlio di un altro vicino di casa, al quale Padovani non avrebbe opposto la minima resistenza: "Non ce l'ho con voi, ce l'ho con lei - avrebbe detto a chi lo ha bloccato - non vedo l'ora che arrivi la polizia che voglio finire tutto".

Il fatto che Alessandra avesse denunciato l'ex riapre il tema delle tutele per le vittime di stalking. Il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna esprime "dolore e rabbia". Ribadisce, dato il contesto in cui è maturato il delitto e partendo dal presupposto che "la pericolosità di uno stalker è di difficile valutazione", la propria convinzione che sia "fondamentale porre sempre maggiore attenzione verso reati di questo tipo, a partire da un confronto con i Centri antiviolenza e con le informazioni e i dati raccolti nel contrasto alla violenza sulle donne, per sviluppare strumenti di tutela sempre più efficaci". Infatti, si legge in una nota, anche se "siamo consapevoli di quanto sia difficile valutare la pericolosità dello stalking, il femminicidio di Alessandra ci ricorda la necessità di non sottovalutare questa violenza, che denota la volontà di controllare la vita della vittima e il rifiuto della separazione". Quanto accaduto, secondo il Coordinamento, mostra "i limiti degli strumenti legali e istituzionali di cui disponiamo nel contrasto alla violenza di genere, a maggior ragione se non accompagnati da una profonda conoscenza del fenomeno". E visto che "una delle conseguenze dello stalking è il senso di impotenza e di perdita del controllo sulla propria vita, e immaginiamo l'impatto che una notizia come questa può avere su tutte le donne che stannocombattendo questo tipo di violenza", dal Coordinamento ricordano che "nessuna donna è sola di fronte alla violenza, e che è sempre possibile rivolgersi ai Centri antiviolenza".