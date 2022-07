Donna uccisa a coltellate in casa, fermato il compagno

Una donna di 34 anni è stata barbaramente uccisa a coltellate. Il delitto è avvenuto a Cadorago, in provincia di Como. L'allarme è scattato all'alba di oggi, lunedì 25 luglio, intorno alle 5. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.

Come riporta QuiComo quando i soccorritori sono giunti in via Leopardi, dove la donna viveva, era omai troppo tardi. Il personale saitario ha solo potuto accertare il decesso. Sul corpo della 34enne, diverse ferite inferte con un'arma da taglio. I sospetti sono tutti sul convivente, trovato nell'appartamento in stato di choc. Si ipotizza che l'uomo l'abbia aggredita con un coltello da cucina in preda a un raptus di gelosia. L'uomo è in stato di fermo.