Celine uccisa a coltellate a 21 anni: "L'ex fidanzato aveva premeditato l'omicidio"

Aveva solo 21 anni Celine Matzohl quando, il 12 agosto 2023, è stata uccisa a coltellate a Silandro (Bolzano). Per il suo femminicidio sarà chiesto il rinvio a giudizio dell'ex fidanzato: Omer Cim, 28 anni. La procura spiega che l'accusa è di omicidio aggravato dal fatto di aver avuto con una relazione con la ragazza e dall'aver premeditato il delitto.

Il corpo di Celine è stato trovato il 13 agosto 2023 nella casa dell'ex. I genitori della vittima, non avendo sue notizie, ne avevano denunciato la sparizione. Poche ore dopo il ritrovamento del corpo, il giovane è stato individuato mentre cercava di raggiungere l'Austria in auto. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto ha ferito un carabiniere e la procura gli contesta all'indagato anche la resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Dalle indagini è emerso che Celine e Omer si erano lasciati da tempo, nonostante continuassero ad avere rapporti. Lui però non aveva accettato la rottura, arrivando a farsi licenziare dall'hotel in cui lavorava per pedinarla. La ragazza si era anche rivolta alle forze dell'ordine nel mese di giugno per segnalare in particolare un episodio in cui lui l'avrebbe picchiata e minacciata. Per questo motivo Omer Cim è accusato anche di percosse e minacce aggravante nei confronti di Celine.