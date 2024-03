Joy Omoragbon uccisa con un coltello da cucina: chi è il fermato e cosa sappiamo sul femminicidio di Cologno

Ancora un femminicidio. A Cologno al Serio (Bergamo), una donna, Joy Omoragbon, 49 anni, è stata uccisa a coltellate da Aimiose Osarumwense, 45 anni, subito fermato dai carabinieri. Il delitto nella casa in cui la coppia, nigeriana, viveva da anni. Non risultano denunce per maltrattamenti o chiamate dei vicini per segnalare liti. "Non sono tragedie, non sono drammi della gelosia, non sono liti finite male, non sono inevitabili esiti dell'imperante disagio psichico. Sono femminicidi", dice il sindaco del comune lombardo, Chiara Drago. Nel 2023 sono state 118 le donne uccise, di cui 96 in ambito familiare o affettivo. Piaga sociale che continua a invadere i fatti di cronaca anche nel 2024.

Aimiose Osarumwense è stato arrestato

Ieri a Cologno, 11mila abitanti nella pianura bergamasca, la 49enne, che lavorava anche come badante, è stata colpita da svariati fendenti sferrati con un coltello da cucina, durante una lite scatenata da motivi che non sono ancora stati accertati. L'uomo, disoccupato, in passato era stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) e, secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali della provincia di Bergamo, era seguito in un centro. L'omicidio si è consumato in una casa di corte di via Donizetti, nel centro storico. Un vicino ha chiamato il 112 dopo aver sentito le urla disperate della donna. Sul posto si sono precipitati ambulanza, carabinieri, polizia locale. I soccorsi sono stati vani. Un tragico fatto di sangue in un contesto familiare ed economico difficile.

Aimiose Osarumwense, chiamato "Osa" dai conoscenti, è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio: l'accusa è omicidio volontario.

Il sindaco: "Oggi è il tempo del dolore, della rabbia e della riflessione"

"Dobbiamo continuare a lavorare per cambiare le cose - ha scritto su Facebook il sindaco di Cologno - La strada è lunga e in momenti come questo sembra che ogni piccolo passo fatto sia insignificante; sembra che il lavoro su noi stesse, la consapevolezza costruita a fatica, gli intrecci di relazioni, i rapporti di sorellanza, le alleanze con gli uomini contino davvero poco. Oggi - continua - piangiamo una nostra concittadina ed è il tempo del lutto, il tempo del dolore, della rabbia e della riflessione. Ogni giorno deve continuare a essere il tempo della reazione, il tempo di parole nuove, di rapporti diversi. Perché la cura, il disagio e la rassegnazione di fronte alle problematiche dell’altro non debbano sempre essere assorbiti dalle donne. Perché possiamo pensarci realizzate e vive, intere e in mille pezzi, vive", conclude il sindaco.