Donna uccisa a mazzate sotto casa, fermato l'uomo che la perseguitava

Una donna è stata uccisa alla periferia di Bologna. Il femminicidio è avvenuto ieri sera. La vittima aveva 56 anni, a colpirla a morte sarebbe stato un uomo che da tempo la perseguitava e che è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un italiano di 27 anni, che aveva già il divieto di avvicinamento.

L'allarme è scattato ieri alle 21 circa. Secondo una prima ricostruzione la donna stava rincasando, in via dell'Arcoveggio, ma ad attenderla ha trovato l'aggressore. L'avrebbe aspettata per oltre due ore. Vedendolo, gli ha urlato di andare via ma lui l'ha assalita, trascinata sotto al portico del palazzo e colpita con una mazza. A dare l'allarme è stato un residente nella stessa palazzina, che ha sentito le urla disperate della donna. Quando la polizia è arrivata, l'uomo era lì ed è stato fermato. La donna era ancora viva, ma è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza.