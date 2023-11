Donna picchiata e uccisa con una mazza: fermato il marito

Ancora un femminicidio in Italia. Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball oggi, 28 novembre, a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Il delitto si è consumato intorno alle 9.30 in un appartamento di via Trento. Fermato il marito.

Secondo le prime informazioni, la vittima è di nazionalità indiana. Sarebbe stata aggredita in casa dal marito, suo connazionale, con colpi di mazza sul corpo e sulla testa. Soccorsa dal 118, era troppo tardi. L'uomo è stato bloccato da una giovane donna carabiniere, libera dal servizio, che era stata richiamata dalle richieste di aiuto della vittima. Poi è scattato il fermo e ora è in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Con oggi, salgono a 108 le donne uccise in Italia nel 2023. Di queste 89 (considerato il caso odierno, ndr) sono state freddate in ambito familiare o affettivo.

