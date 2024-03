Fatima presa a calci e soffocata mentre era incinta di 8 mesi, ergastolo per il marito

Prima presa a calci e poi soffocata con uno straccio su naso e bocca fino a che non ha smesso di respirare. È stata uccisa così nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2020 a Versciaco (Bolzano) Fatima, 28 anni appena e una bimba di 8 mesi nella pancia. Era incinta quando è stata uccisa brutalmente nella sua casa. Per i giudici a togliere la vita a lei e alla bimba è stato il marito di Fatima e papà della piccola mai nata: Mustafa Zeeshan. L'uomo deve scontare l'ergastolo. La condanna inflitta in primo grado è stata adesso confermata anche in appello.

Quella che è emersa dal processo è una storia di sopraffazione. Fatima era arrivata in Italia nel 2019 e la sua vita era in funzione del marito. I giudici parlano di "povertà affettiva". Anche la ginecologa che seguiva Fatima l'ha descritta come una donna "triste, che durante le visite interloquiva solo con il marito". Lontana da tutti e vicina solo al marito.

Lui, pizzaiolo, secondo i giudici ha prima picchiato Fatima e poi l'ha soffocata. La causa del decesso è stata "l'asfissia meccanica acuta": in altre parole è morta per la pressione prolungata di una mano o un braccio su bocca e naso, probabilmente utilizzando anche uno straccio. Sul suo corpo anche i segni di calci, ma non mortali.

Il corpo ormai senza vita di Fatima è rimasto per ore sul letto prima che il marito chiamasse i soccorritori. La difesa aveva sostenuto che il comportamento violento fosse causato da un disturbo del sonno. Disturbo che però non è stato riscontrato. Da qui la condanna alla massima pena.