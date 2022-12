Femminicidio Giovanna Frino, la sorella accusa i vicini: "Poteva essere salvata"

Non si danno pace i familiari di Giovanna Frino, la 44enne assassinata dal marito nella sua abitazione ad Apricena, in provincia di Foggia, lo scorso 16 dicembre. Probabilmente la donna si sarebbe potuta salvare, se solo non avesse prevalso l'indifferenza dei vicini.

È questa l'accusa lanciata dalla sorella Angela che, sull'onda della rabbia e indignazione, ad affidare ai social un durissimo sfogo verso la comunità: "Mi rivolgo a tutte quelle persone che sentivano ogni volta le litigate di mia sorella con quel mostro", scrive. "Invece di farvi i fatti vostri, bastava una chiamata ai carabinieri e mia sorella si sarebbe salvata", denuncia. "Spero che la vostra coscienza non vi dia pace per il resto della vita". Insomma, la sorella della vittima, dal suo profilo Facebook, si rivolge soprattutto ai vicini di casa che avrebbero sentito le litigate provenire dall’abitazione dei coniugi e non avrebbero fatto nulla. Stando ad indiscrezioni infatti Di Lella e la moglie spesso litigavano anche se non c’è stata mai una segnalazione alle forze dell’ordine. I litigi tra i due, infatti, erano sempre più frequenti, alimentati dalla gelosia dell’uomo e dallo stato di ‘prostrazione psicologica’ derivante alla perdita del lavoro dell’uomo, ex guardia giurata che faticava a trovare una nuova occupazione.

A premere per tre volte il grilletto di una calibro 9 contro la donna sarebbe stato il marito Angelo Di Lella, 56enne ed ex guardia giurata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Nella giornata di ieri, l'uomo è comparso dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Il fermo è stato convalidato e Di Lella resta in carcere.