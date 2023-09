Klodiana uccisa a pochi passi da casa, i vicini: "All'improvviso gli spari, poi il corpo a terra"

Il rumore sordo degli spari che risuona in testa e nel cuore l'incredulità e la rabbia per l'omicidio di Klodiana Vefa. La piccola comunità di Castelfiorentino (Firenze) è sconvolta per la morte della giovane mamma uccisa nella sera di giovedì 28 settembre in strada. Oggi, mentre l'ex della donna è ricercato e le forze dell'ordine proseguono i rilievi, i vicini di casa sono ancora increduli. "Prendetelo", dice esasperata una donna a Emanuele De Lucia di FirenzeToday. "C'erano i carabinieri, i vigili, sono andata via perché non volevo stare lì a curiosare", aggiunge un'altra donna.

(Video di FirenzeToday)

Dove è avvenuto il delitto c'è un capannello di gente. "Ho sentito i colpi, pensavano fossero fuochi d'artificio. Non ho capito che erano spari, poi sono andato a vedere e c'era la donna per terra..."., racconta un altro vicino.

Proseguono intanto le ricerche del marito di Klodiana. I sospetti degli investigatori dei carabinieri sono tutti sull'uomo, Alfred Vefa, 44 anni, muratore, anche lui di origine albanese. Risulta irreperibile dal momento dell'omicidio, avvenuto intorno alle 20 mentre la donna stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due erano in fase di separazione. Da qualche tempo il marito andava e veniva dalla casa coniugale, dove non abitava più stabilmente. Continui sarebbero stati, secondo alcune testimonianze, i litigi della coppia.

