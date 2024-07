Il delitto

Maria Amatuzzo, la mamma uccisa con 12 coltellate: condanna all'ergastolo per il marito

Carcere a vita per Ernesto Favara, ex pescatore. Il femminicidio nel 2022 nella loro casa nel Trapanese. La vicina sentendo le urla ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato l'uomo con ancora l'arma in mano