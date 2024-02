Maria accoltellata a morte dall'ex, uccisa poche ore prima dell'udienza di separazione

La sua auto abbandonata in strada con i fari accesi, il suo sangue per terra. Maria Ferreira, 52enne di origine brasiliana, è stata accoltellata a morte nel pomeriggio del 26 febbraio a Fornaci di Barga (Lucca). A toglierle la vita è stato il suo ex: Vittorio Pescaglini. Lo ha confessato lui stesso, dopo il delitto, consegnandosi ai carabinieri.

L'omicidio è avvenuto sul marciapiede di via Cesare Battisti, conosciuta come via della Stazione. La donna dopo la separazione abitava lì vicino. Sembra che Maria fosse in auto quando Pescaglini l'ha raggiunta. Poi le coltellate rapide, sotto gli occhi dei passanti. L'allarme è stato lanciato subito, è subito intervenuta un'ambulanza ed è stato attivato anche l'elisoccorso ma per la donna era troppo tardi. L'uomo si è allontanato velocemente, poi pare abbia inviato un messaggio a un amico nel quale ha scritto di aver fatto "una cazzata". Subito dopo si è costituito ai carabinieri ammettendo di essere l'autore del delitto.

Secondo quanto appreso, l'udienza di separazione era fissata per oggi, 27 febbraio. Maria è l'undicesima donna uccisa per mano di un uomo violento nel 2024. Una scia di sangue che sembra non finire mai. Il sindaco di Barga, Caterina Campani, esprime "sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l'ennesimo femminicidio. Un'altra donna uccisa dall'ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile".

"Sconcertato e furioso" si dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Condanniamo con fermezza questo atto di violenza inaudita contro una donna. Le mie più profonde condoglianze a nome della Toscana alla famiglia della vittima - aggiunge Giani -. È imperativo combattere con tutte le nostre forze ogni giorno la violenza sulle donne e assicurare giustizia".