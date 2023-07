Morte di Mariella Marino, le minacce e la denuncia all'ex marito: cosa sappiamo

"Ti ammazzo a colpi di pistola, ti sparo". Erano queste le minacce che ogni giorno Mariella Marino, 56 anni, morta ammazzata con tre colpi d'arma da fuoco a Troina, in provincia di Enna, riceveva dall'ex marito. La "promessa" di morte, purtroppo, oggi 20 luglio si è avverata. Per questo la 56enne aveva denunciato l'ex marito lo scorso autunno, ma a nulla è servito. Dopo il ritrovamento del corpo privo di vita della donna, i carabinieri si sono messi subito sulle tracce proprio di quell'uomo, Maurizio Impellizzeri, 59 anni, che è stato poi arrestato in quasi flagranza di reato per omicidio volontario. Già in passato era stato condannato a 8 mesi per "atti persecutori" nei confronti della 56enne.

Gli uomini dell'Arma, dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno trovato il presunto assassino nella sua abitazione e sarebbe stato lui, senza opporre resistenza. Nella sua abitazione è stata trovata la pistola con matricola abrasa che sarebbe quella usata per uccidere la 56enne, che da lui si era separata un anno fa, stanca dei continui maltrattamenti e del carattere violento del marito.

Già denunciato

L'uomo è stato scaricato anche dalla sua legale. "Non me la sento", così l'avvocata di fiducia dell'uomo, Elvira Gravagna, ha rinunciato alla sua difesa. La legale lo aveva già assistito nel procedimento per atti persecutori che si era concluso con il patteggiamento. Lo scorso autunno, infatti, l'ex moglie lo aveva denunciato per atti persecutori e Impellizzeri, patteggiata una pena a 8 mesi, era rimasto in libertà. Sembra che nei giorni scorsi ci sia stata una nuova segnalazione contro di lui.

Fa discutere il provvedimento che aveva portato la sospensione della pena a Impellizzeri, che doveva seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza. Misura che però non è servita all'uomo a lasciare in pace la sua ex moglie: Impellizzeri non riusciva a rassegnarsi alla separazione dalla donna, secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti. Dopo la separazione era stata la vittima ad andare via da casa trasferendosi nell'abitazione dell'anziana madre.

Le fasi del delitto

Intanto sono state ricostruite le fasi del delitto avvenuto intorno alle 10 in una strada del centro di Troina. Marino era andata a fare la spesa e uscendo dal supermercato, vedendo l'ex marito avrebbe tentato di fuggire, ma lui ha estratto l'arma e ha sparato. Lei ha tentato di rifugiarsi all'interno di un'abitazione a poche decine di metri dal supermercato, ma ormai gravemente ferita è morta nell'ingresso dell'edificio. Sembra che Impellizzeri sia stato visto da alcuni testimoni mentre sparava all'ex moglie e poi si allontanava. Inizialmente le ricerche erano scattate su tutto il territorio del piccolo centro ennese, ma lui era tornato a casa e aveva nascosto la pistola.

L'avvocata Gravagna lo aveva visto l'ultima volta lo scorso venerdì: "Mi ero raccomandata di non avvicinarsi alla moglie proprio perché non c'era in corso un percorso di riabilitazione", ha raccontato. Eppure, "non mi aspettavo che potesse accadere una tragedia simile", ha detto ancora sotto choc.

Verso un nuovo provvedimento del governo

Dopo l'ennesimo femminicidio (sono stati registrati 173 femminicidi dal 1° gennaio al 16 luglio 2023, secondo l'ultimo report settimanale del Viminale), sul caso è intervenuta la ministra della Famiglia Eugenia Roccella: "Possiamo lavorare per una rapida approvazione in parlamento del disegno di legge varato dal governo che punta proprio sulla necessità di intervenire tempestivamente sulle situazioni di rischio", ha commentato la ministra sul femminicidio nel comune dell'Ennese. "Non sappiamo se tutte le tragedie riusciranno a essere evitate, ma di certo molte vite potranno essere salvate", ha poi aggiunto.

