Uccide la moglie a coltellate e poi si barrica in bagno

Hanno litigato, ma poi dalle parole lui è passato ai fatti quando ha preso un coltello e si è scagliato contro la moglie fino ad ucciderla. Poi si è chiuso in bagno come a tentare di fuggire dalla responsabilità, ma l’uomo è stato arrestato con l’accusa di femminicidio.

Un’altra donna uccisa da un uomo. E’ successo stamattina intorno alle 7 in provincia di Milano dove un uomo di 41 anni di origini messicane ha ucciso la moglie, 48enne connazionale dell’uomo. Come spiega anche MilanoToday, non sono ancora chiari i motivi alla base della violenza, ma è certo che la donna abbia perso la vita per mano del marito, che però alla fine è stato arrestato senza nessun problema.

Il presunto assassino, dopo il delitto, si sarebbe chiuso nel bagno dell'appartamento, ma poi è stato raggiunto dai carabinieri. Sul luogo ora ci sono anche i militari della sezione Scientifica per rilevare tutti gli elementi indiziari sulla scena del delitto.