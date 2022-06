Femminicidio a Rimini, l'accusato ai vicini: "Ora smetterà di parlare male di me"

Si chiama Simone Benedetto Vultaggio il 47enne arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato e accusato di omicidio volontario della convivente e madre del figlio di appena sei mesi a Bellariva, in provincia di Rimini. Durante un primo interrogatorio l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima si chiamava Cristina Peroni ed era originaria di Roma. Secondo le prime ipotesi raccolte da RiminiToday, i rilievi all'interno dell'apparamento hanno permesso di accertare come il delitto sia avvenuto nella camera da letto, col 47enne che avrebbe prima massacrato la donna colpendola alla testa con un mattarello per poi infierire sul corpo con un coltello e, alla fine, avvolgendo il corpo in un lenzuolo.

La testimonianza dei vicini

Secondo quanto riportato da RiminiToday i vicini che hanno assistito alla scena hanno riferito che il 47enne aveva un sorriso sulle labbra mentre rassicurava tutti dicendo che "Il bambino sta bene. Adesso lei (riferendosi alla compagna - ndr.) la smetterà di parlare male di me al piccolo".

"Non erano una coppia felice - raccontano dalla strada - e si sentivano spesso le urla delle litigate". "Lei - spiega un altro vicino - era stata picchiata anche durante la gravidanza ma non aveva mai voluto denunciare i comportamenti di lui. Dopo aver partorito però - prosegue il racconto dei vicini - lei era tornata a Roma col bambino, forse si era stancata delle continue percosse. Il fatto di non poter vedere il figlio aveva scosso molto il 47enne. Poco tempo fa l'avevo visto davanti a casa, era particolarmente disperato, e quando gli ho chiesto cosa fosse successo mi ha spiegato di essere angosciato per non poter vedere il neonato. L'ho visto poco tempo fa - conclude un altro vicino - e quando gli ho chiesto come andava mi ha risposto di essere preoccupato e che 'ho paura di fare qualcosa di brutto'".