Meena uccisa dal marito con una mazza da cricket: "Aveva già subito violenze"

Le liti non erano "un caso", ma la normalità. La violenza Meena Kumani, la donna uccisa ieri 28 novembre dal marito Onkar Lal (ora in arresto, ndr) a Salsomaggiore, l'aveva già patita sulla sua pelle ma non aveva mai denunciato. Ora dopo ora, emergono nuovi elementi sul delitto.

Meena Kumani è stata colpita al corpo, alla testa, al viso, dal marito con una mazza da cricket. Ha cercato disperatamente di fuggire, è arrivata in strada ma Onkar Lal l'ha raggiunta e colpita ancora. Poi l'ha trascinata nella loro casa di via Trento e, anche davanti ai familiari, ha continuato ad avventarsi brutalmente su di lei. L'ultimo colpo, in pieno viso, sotto gli occhi di una giovane donna carabiniere, fuori servizio, intervenuta per bloccarlo.

"Stavo passando per strada ed ho sentito delle grida provenire da quella abitazione - racconta Noemi Schiraldi, la militare intervenuta sul luogo del femminicidio - Una volta entrata ho visto l'uomo che stava colpendo la donna sul volto, mi sono qualificata, gli ho intimato di allontanarsi e di gettare la mazza. Non ha opposto resistenza, io allora ho atteso l'arrivo dei miei colleghi e mi sono assicurata che stesse arrivando il 118". Per Meena Kumani però era già troppo tardi.

L'apparenza era quella di una famiglia "tranquilla". I conoscenti descrivono l'uomo come un "nonno affettuso". Ma si trattava, evidentemente, di una facciata. Ora emerge che marito e moglie litigavano spesso in quella casa e lei aveva confidato ad alcuni conoscenti di avere subito violenze dal marito. Una volta, raccontano i vicini, si sarebbero presentati anche i carabinieri, ma Meena non hai mai presentato denuncia.

"Aveva già subito violenza ma non ne parlava volentieri, litigavano spesso anche se all'apparenza sembravano una famiglia perfetta. Uscivano a portare fuori i cani, stavano con i figli e con i nipoti", dice un'amica della vittima citata da ParmaToday.

Tutta Salsomaggiore Terme è sotto choc per quanto successo. Meena Kumani era conosciuta nella cittadina termale, perché si occupava di fare le pulizie in alcuni negozi del centro ed era apprezzata per la sua professionalità.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Procura di Parma Silvia Zannini. Gli inquirenti avrebbero già raccolto le testimonianze di chi era in strada in quel momento e avrebbe visto l'uomo colpire la donna.

"I femminicidi non si fermano, ma non facciamo neanche niente per fermarli. Oltre a dire denunciate, parlate, cosa facciamo per cambiare questa cultura? Perché è una questione culturale". Così all'Adnkronos Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa. "Il femminicidio è la punta di un iceberg - sottolinea Moscatelli - e sotto c'è tanta violenza e crisi culturale. Cosa stiamo facendo per far sì che cambi questa cultura ancora patriarcale e ottocentesca? Sono stufa di sentire di donne uccise e non facciamo nulla. Bisogna iniziare dalla scuola materna a insegnare certi valori, perché quando i ragazzi sono già grandi non ci si arriva".

