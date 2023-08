Femminicidio di Silandro, cosa sappiamo della morte di Celine Frei Matzohl

Quello che gli inquirenti hanno trovato davanti ai loro occhi è stata una scena dell'orrore: un cadavere dilaniato dalle coltellate, lasciato in un bagno di sangue, con fendenti sferrati con violenza quasi a fare scempio del corpo. È stata rinvenuta così Celine Frei Matzohl, la 21enne trovata morta nella giornata del 13 agosto, a Silandro, in provincia di Bolzano, all'interno del'appartamento dell'ex fidanzato.

L'accanimento sul corpo della ragazza

È uno dei primi riscontri registrati dal medico legale, subito dopo aver analizzato il cadavere in una prima ispezione esterna, sul luogo del delitto. È dunque plausibile, - ma sarà l’autopsia fissata il prossimo 16 agosto a confermarlo - che l'aguzzino, presumibilmente il suo ex fidanzato, il turco Omer Cim, si sia accanito col corpo della ragazza, martoriandola con un'arma da taglio. L’assassino l'avrebbe colpita più volte e con violenza in varie parti del corpo.

Nello stesso giorno dell'autopsia sul corpo della giovane vittima, Cim comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo. Al momento, l'uomo non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli inquirenti che stanno lavorando sul caso.

Le indagini punteranno ad accertare il contesto in cui è avvenuto il delitto, come e quando la vittima si era recata a casa del suo ex compagno, se sia stata attirata in una trappola o se si è trattato di un appuntamento concordato. In una nota gli inquirenti sottolineano che "le ragioni del gesto violento, allo stato attuale, non sono note".

Il tentativo di fuga in Austria

Tutti gli indizi, però, si concentrano sull'ex fidanzato, che ha sin da subito cercato di far perdere le sue tracce. Da qui il sospetto degli investigatori che possa essere l'autore del delitto. Cim è stato fermato e arrestato al confine tra Italia e Austria, cercando di fuggire e varcare il confine attraverso il passo Resia. I carabinieri hanno dovuto sparare alle gomme della sua auto per fermarlo.

L'accusa per lui è quella di omicidio, ma ci sono ancora tante domande alle quali l'uomo dovrà rispondere per capire cosa l'ha portato a distruggere la vita di una 21enne. Domande alle quali in parte l'autopsia potrà rispondere: fornire l'ora e la causa esatta della morte, capire quale delle tante coltellate sia stata fatale, se ha cercato di difendersi.

L'allarme lanciato dai genitori di lei

A far scattare le indagini sono stati i genitori di Celine che lo scorso 12 agosto si erano presentati in caserma per denunciare la scomparsa della figlia. Da un giorno, infatti, non dava più sue notizie e questo ha insospettito la madre e il padre. Non ci è voluto molto per gli investigatori ad arrivare a casa del suo ex fidanzato, un appartamento al secondo piano di un condominio, dove si sono trovati davanti la terribile scena dell'omicidio.

Sul posto è stato trovato anche il coltello, probabilmente usato per uccidere la giovane. A quel punto sono scattate le ricerche a tappeto su tutta l'area per rintracciare il presunto omicida, con l'utilizzo anche di un elicottero che ha sorvolato l'intera zona. I carabinieri però sono riusciti a fermarlo sparando agli pneumatici e ad arrestarlo. Contemporaneamente i militari dell'Arma hanno proceduto ai rilievi caso nell'appartamento dell'uomo, nel pieno centro di quella che in tedesco si chiama Schlanders, ma che tutti in Italia conoscono con il nome di Silandro.

Bisognerà ora capire da quanto il cadavere della 21enne giacesse in quella casa, perché aveva deciso di andare lì o se, invece, ci è stata portata con la violenza o con l'astuzia: una scelta quella di andare all'ultimo appuntamento col suo aguzzino o un agguato nel quale Celine è caduta? Sul caso indaga la procura di Bolzano che cercherà di dare le risposte ai tanti quesiti.

Quello di Celine è l'ennesimo femminicidio, il settantatreesimo in Italia solo quest'anno e il terzo in Trentino questo mese, dopo le due donne uccise a Rovereto.

