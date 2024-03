Al mercato nero dell'anestetico dello sballo: così l'ho comprato illegalmente

"Abbiamo tutto, dimmi quello che vuoi e le quantità e andiamo dritti al sodo". Nel mercato nero dello sballo ormai è in testa, il più acquistato e il più cliccato. Il potentissimo analgesico è cento volte più forte della morfina, l'Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito tra i farmaci essenziali per la cura dei tumori in stadio avanzato. Il Fentanyl ha già ucciso, l'ultimo morto per overdose è il trapper Christian Ballena, noto come Saor. Su Telegram però, c'è ancora chi lo vende illegalmente a chiunque.

"Di cosa hai bisogno? Polvere, cerotti o pillole?". A parlare è l'amministratore del canale Telegram "Burprenorphine, fentanly, hydrocone", che conta circa 8 mila iscritti. Basta un click per richiedere l'accesso e aprire la porta dello spaccio virtuale: dallo Xanax, l'ansiolitico dello sballo a base di benzodiazepine le cui pasticche ormai vanno per la maggiore, al Lyrica, l'antiepilettico che tra i ragazzini è la droga preferita, fino all'Oxycontin, un oppioide che somiglia al crack ma molto più pericoloso e letale. "Non ho mai provato, ma cerco il Fentanyl. Non saprei scegliere tra cerotti, polvere o pillole. Tu che mi consigli?", chiedo a Docture1 - questo il suo nickname - prima di completare l'acquisto.

Se ti è piaciuta la cocaina allora il Fentanyl è solo un vantaggio, perché è ad alta potenza rispetto a cocaina ed eroina

Il Fentanyl, che nasce come medicinale e non come stupefacente e che in Italia è usato come anestetico nelle sale operatorie per combattere il dolore, sul dark web si può trovare in varie forme: ci sono i cerotti da applicare sulla pelle, ci sono le pasticche da prendere per via orale, c'è il liquido da iniettare per vena come l'eroina, e infine c'è la polvere, che è possibile inalare come la cocaina o fumare se aggiunta al tabacco. E proprio queste ultime due opzioni sono le più gettonate dai giovani, perché l'effetto è dieci volte più immediato. "Puoi ingoiarlo, sniffarlo o iniettarlo. La polvere è buona, è di alta potenza", mi dice. "Serve una prescrizione medica?" chiedo dubbiosa. È a quel punto che prova a rassicurarmi: "Sì, ti prescriviamo come usarlo se è la prima volta e la dose con cui iniziare. Nel pacco troverai le istruzioni su come procedere".

Attenzione all'overdose: "Quanto vuoi essere sballato?"

Lo scambio di messaggi si fa sempre più preciso, con indicazioni puntuali per la somministrazione: "Allora, visto che è la prima volta, 0,5 microgrammi andranno bene. Dipende da quanto vorrai essere sballato. Se non ti fa sballare così tanto, puoi sempre prenderne di più. Ma evita di andare in overdose".