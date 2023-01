Botti di Capodanno, decine di feriti: dita amputate, bambini con traumi agli occhi e risse

Sono decine in tutta Italia le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno 2023. Il bilancio peggiore si registra a Napoli, dove almeno 12 persone, nel corso dei festeggiamenti, hanno riportato ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico o colpi d'arma da fuoco e hanno avuto bisogno di cure mediche nelle strutture sanitarie cittadine. Un uomo di 77 anni di Portici ha perso la prima falange di quattro dita. Un giovane di 27 anni ha perso il secondo dito della mano sinistra dopo aver raccolto un petardo in strada: venti giorni di prognosi. Un ragazzo di 23 anni ha dichiarato ai sanitari che mentre camminava in strada uno sconosciuto avrebbe lanciato un petardo in terra, ferendolo alla gamba.

Analogamente, una signora di 79 anni è rimasta ferita a un piede per lo scoppio di un petardo. Frattura con amputazione delle falangi di due dita della mano destra a un uomo di 68 anni, con prognosi di 21 giorni. Un uomo di 52 anni è giunto all'ospedale San Paolo dichiarando che, mentre era affacciato al suo balcone, è stato colpito da un petardo al volto. Prognosi di 7 giorni per contusione con ustione al viso. Un ragazzino di 16 anni è arrivato al Cardarelli, accompagnato dai genitori, spiegando che, mentre era a bordo di un'autovettura, lo scoppio di un grosso petardo lanciato sotto il veicolo avrebbe fatto esplodere l'airbag che lo ha poi colpito in pieno volto. Il giovane è stato ricoverato per un importante trauma oculare bilaterale. Una donna di 46 anni si è ustionata alla mano per lo scoppio accidentale di un bengala.

Feriti anche due bambini a Napoli

Un bambino di 10 anni è stato portato all'ospedale Santobono per un trauma allo zigomo causato da un botto. Un altro di 8 anni è stato ricoverato per ulteriori accertamenti per un trauma oculare all'occhio sinistro causato dallo scoppio di un petardo. Un 64enne ha riportato un lieve trauma al secondo dito della mano sinistra per l'esplosione di un botto. Un 34enne ha ricevuto una prognosi di 21 giorni per la frattura e l'amputazione di alcune falangi della mano sinistra.

A San Tammaro (Caserta), un ventiduenne ha perso due dita della mano destra nell'esplosione di un fuoco d'artificio. Il giovane è giunto nell'ospedale della città campana, dove gli sono state amputate due dita della mano destra, ed è poi stato trasferito all'ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all'occhio destro. Non è comunque in pericolo di vita.

Risse e danni provocati da petardi anche in provincia di Reggio Emilia. A Cerreto alcune persone hanno esploso petardi tra la folla che festeggiava in piazza e sono state danneggiate auto in sosta. E sempre a Cerreto poco dopo l'una i carabinieri hanno disperso una dozzina di giovani coinvolti in una rissa: uno di loro ha riportato una piccola ferita da taglio alla nuca causata da una bottigliata. A Reggio Emilia, invece, ha avuto bisogno del pronto soccorso un 44enne ferito al polpaccio dallo scoppio di un petardo ed ha avuto una decina di giorni di prognosi.

A Taranto amputata la mano a un bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni ha perso una mano a Taranto per l'esplosione di un forte petardo. Il ragazzino è arrivato poco dopo la mezzanotte al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata accompagnato da alcuni familiari. Dopo l'incidente è stato condotto pronto soccorso dove i medici hanno dovuto amputargli la mano destra. Un uomo di Ruffano (Lecce), 80 anni compiuti proprio ieri, è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso per emorragia a causa dello scoppio di un petardo vicino alla testa: è in prognosi riservata. L'incidente di cui è rimasto vittima si è verificato a Torre San Giovanni. A causa dell'aggravarsi delle sue condizioni l'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni restano gravi mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Cosa è successo a Milano a Capodanno

Capodanno di sangue a Milano. Un ragazzo con tre dita amputate per un petardo, un trentenne colpito da uno sparo e un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato alla schiena. Seicendo, in tutto, gli interventi del 118 dalle 21 di sabato 31 dicembre, principalmente per intossicazioni etiliche e incidenti stradali. Il ferito più grave è un 33enne che è stato trovato sdraiato in strada a Meda (Monza e Brianza), in corso della Resistenza. I soccorritori hanno poi accertato come fosse stato accoltellato alla schiena. A quel punto un'ambulanza l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento è ricoverato, in pericolo di vita.

Un'altra persona, poi, è stato soccorsa in strada per una ferita d'arma da fuoco al braccio, poco prima dell'una di notte, in via Giambellino 58. Si tratta di un trentenne straniero, che è stato portato in codice giallo al Policlinico. Accoltellato anche un 17enne, in via Cassinis, zona Rogoredo. Il ragazzo è finito in giallo al San Raffaele. Ferito seriamente anche un 21enne, che a causa dell'esplosione di un petardo, in piazza Duomo, ha subìto l'amputazione di tre dita della mano sinistra. Il 118 l'ha portato in codice giallo all'Humanitas. In generale sono stati numerosi gli interventi nella piazza cuore di Milano, dove nonostante non fossero previsti concerti o eventi, in moltissimi hanno comunque festeggiato. 14 in tutto le persone soccorse davanti alla cattedrale.

Sono stati 646 in totale gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna (96). Gli altri interventi sono avvenuti in Piemonte (50), Lombardia (47), Veneto e Trentino Alto Adige (71), Friuli Venezia Giulia (16), Liguria (45), Toscana (45), Marche (13), Umbria (5), Lazio (52), Abruzzo (6,) Molise (7), Campania (57), Calabria (4), Puglia (75), Sicilia (31), Sardegna (26).