Fermato un minorenne per l'omicidio del 23enne morto dopo una lite

E' in stato di fermo il 17enne indagato per l'omicidio del 23enne Fabio Cappai, avvenuto nella notte in un campo sportivo a Castel del Rio, in provincia di Bologna. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i minorenni del capoluogo emiliano. Interrogato, il giovane avrebbe ammesso i fatti, che sarebbero maturati dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. Il 17enne, italiano, si trova nel carcere del Pratello di Bologna in attesa della convalida.

La vittima lavorava come operaio in un'azienda della vallata. Il giovane sarebbe stato ucciso a coltellate nei pressi del centro sportivo del paese. Il 23enne è stato soccorso dal 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla Procura dei minori, che dovranno sciogliere ancora diversi nodi, come ad esempio se e quanti altri giovani hanno assistito al litigio, poi sfociato in tragedia. Sul corpo di Fabio Cappai verrà eseguita l'autopsia.

"Sono basito, una situazione che ha dell'incredibile - scrive in un posto su Facebook, Mauro Ghini, sindaco del vicino comune di Borgo Tossignano - Noi amministratori, possiamo inventarci progetti, possiamo sostenere economicamente percorsi, possiamo andare nelle scuole a raccontare episodi accaduti che non devono ripetersi, abbiamo aumentato la sorveglianza al fine di monitorare e fare rispettare le regole, poi arrivano comunque di queste notizie. Confidiamo che le indagini e la legge facciano il proprio corso, queste azioni non devono rimanere impunite".