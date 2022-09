Fermato un uomo per il cadavere carbonizzato trovato nel bagagliaio di un'auto

E' stato fermato un uomo per l'omicidio del quarantenne originario del Kosovo trovato carbonizzato nel bagaglio di un'automobile a Cologne, in provincia di Brescia. Si tratta di un italiano residente a Palazzolo, nel bresciano. Il cadavere è stato trovato carbonizzato, il pomeriggio del 29 agosto, nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, intervenuti nelle campagne della provincia di Brescia per l'incendio che si è subito trasformato in un caso di omicidio.

La svolta del caso è avvenuta nel pomeriggio di oggi 1 settembre dopo tre giorni di indagini serrate. La vittima era sotto indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia di Brescia per un'inchiesta sul traffico di droga e sarebbe dovuto finire a processo per aver tentato di dare fuoco alla villa di un manager.

Stando a quanto scrive l'ANSA, l'uomo fermato con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere nel bresciano è il proprietario di un'officina meccanica che doveva restituire 30mila euro alla vittima. Un prestito - non per questioni di droga come sembrava inizialmente - con tassi ritenuti da usura. Un prestito che l'uomo non è più riuscito a saldare e dopo un litigio il bresciano ha organizzato l'omicidio del quarantenne kosovaro.

Quel che rimane del cadavere è stato già ricomposto e trasferito al Civile di Brescia. Nel pomeriggio del 30 agosto è stata eseguita l'autopsia per stabilire con esattezza la causa del decesso. Gli inquirenti ritengono che possa essere stato ucciso altrove e poi portato nelle campagne di Cologne, dove l'auto è stata data alle fiamme. Determinanti per le indagini sono state le telecamere fuori dalla casa della vittima e il racconto del fratello.