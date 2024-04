La strada le porta via, in 4 differenti incidenti, un marito e tre figli: il dramma di Fermina

Una storia di dolore senza fine. È il dramma di Fermina Cauto, donna di origine spagnola che, in poco più di vent'anni, ha visto morire sulle strade un marito e tre figli. L'ultimo lutto, solo in ordine di tempo, appena venerdì 5 aprile. A perdere la vita, in un incidente stradale, è il figlio 34enne Mirco Coneglio, morto sul colpo dopo essere caduto dalla sua moto lungo la provinciale che collega Nizza ad Alessandria. Il corpo del ragazzo viene notato da alcuni automobilisti che passano nella zona: i soccorsi si rivelano purtroppo inutili. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che decretare la morte del ragazzo.

Mirco, come Fermina, viveva a Nizza Monferrato comune di 10mila abitanti della provincia di Asti e gli amici, per ricordarlo, hanno organizzato in questi giorni una fiaccolata, mentre gli inquirenti continuano a indagare sull'esatta dinamica dell'incidente. Ma per la donna è una ferita che si riapre ancora una volta.

Sì, perché Fermina aveva già perso il secondo marito Roberto in un incidente di lavoro nel porto di Genova mentre stava caricando un container: l'uomo era stato investito dall'auto di un collega. Nel 2003 era morto invece il primo figlio Hernando Rodriguez Cauto, avuto dal primo matrimonio. Anche un questo caso la causa è stata un incidente stradale: il ragazzo si è spento in ospedale a Torino.

Nel novembre del 2016 Fermina ha invece perso la figlia Sonia, di appena 22 anni. La ragazza, commessa di abbigliamento in un negozio della zona, è rimasta vittima di un incidente stradale presso Opessina, una frazione dell'astigiano.

La donna, come riporta La Stampa, si era trasferita nell'astigiano dopo la morte del primo marito. Qui ha purtroppo incontrato una scia incredibile di lutti che hanno sempre un solo responsabile: la strada.