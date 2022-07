Va al mare con una amica, auto impazzita la travolge e la uccide nel parcheggio

Una vacanza che si trasforma in tragedia. Fernanda Leonardi, una donna di 75 anni originaria di Oleggio, in provincia di Novara, ha perso la vita dopo essere stata investita a Badesi, nei pressi del parcheggio della spiaggia Li Junchi, in Sardegna. Il dramma è avvenuto intorno alle 11 di oggi, venerdì 22 luglio, a pochi passi dalla nota spiaggia situata in provincia di Sassari. La 75enne si trovava insieme ad un'amica, una 73enne di Cagliari, con cui aveva deciso di trascorrere una giornata al mare.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, un automobilista alla guida di un Audi Q5 ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro cinque veicoli in sosta. Le due donne si trovavano proprio nelle vicinanze di una delle auto colpite e sono state a loro volta travolte. Per Fernanda Leonardi non c'è stato nulla da fare, mentre la sua amica, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valledoria, il personale sanitario e il pm di turno della Procura di Tempio Pausania.