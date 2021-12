L'Italia non è un paese per startupper: "Troppa burocrazia e ritardo culturale"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Startupper sono la linfa vitale reale dell’innovazione del Paese. Le reali e grandi innovazioni, difficilmente nasce all’interno delle grandi aziende. Oggi già vedo Citynews, con tanti dipendenti e persone, quanto si appesantisce ed è difficile fare innovazione". Lo ha detto Fernando Diana, Ceo di Citynews, prima di premiare uno dei tantissimo innovatori italiani arrivati all’Ara Pacem di Roma per il "Premio Angi", la kermesse nazionale dell’Associazione nazionale giovani innovatori italiani.

"Negli Stati Uniti ad esempio si fanno tante operazioni M&A (Mergers and Acquisitions ), - ha proseguito Diana - acquisendo start up particolarmente interessanti e innovative da parte delle corporate perché stai acquistando innovazione. Il tema è creare un ambiente favorevole, la burocrazia italiana non aiuta, la competitività internazionale è forte, qui in Italia con il limite delle lingue e quello culturale, sarà sempre più dura. Dobbiamo aiutare gli Startupper come sistema Paese".