Fernando Monte trovato morto in casa, il badante nudo e in stato confusionale: è giallo

A Castrignano de' Greci (Lecce), nel cuore del Salento, un anziano di 82 anni, Fernando Monte è stato trovato morto domenica in casa dalla figlia che, rientrando dal mare, era andato a fargli visita. L'uomo, che non deambulava, tanto da essere costretto su una sedia a rotelle: il suo corpo, secondo quanto riporta LeccePrima, era riverso a terra, con lividi, segni presumibilmente compatibili con percosse.

La persona che in teoria avrebbe dovuto accudirlo, un badante di origini straniere, era nudo, in stato confusionale.

Il badante non aveva mai creato alcun problema

In via Trieste ieri sono accorsi i carabinieri della compagnia di Maglie e gli operatori del 118. Il badante era stato assunto da circa un paio d’anni e, fino a ieri, non aveva mai dato problemi di alcun tipo né aveva destato sospetti. Molto resta da definire sulla dinamica di quanto avvenuto a Castrignano. Domenica mattina il badante, come ogni giorno, aveva accompagnato l'anziano sulla sua carrozzina al Lecce club e poi dal tabaccaio.

Non è dato sapere cosa possa essere accaduto di lì in avanti. Anche la polizia scientifica si è recata sul posto per effettuare tutti i rilievi. Il badante, che ha 36 anni, è stato portato via dall'abitazione in ambulanza ed è piantonato in ospedale.