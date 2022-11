La festa abusiva con 400 ragazzi nel palazzetto dello sport: il sindaco chiama i carabinieri

Venti euro per l'ingresso, balli in maschera fino all'alba: il party, però, era totalmente abusivo. Una festa abusiva con 400 ragazzi provenienti da Torino e cittadine limitrofe, intenti a ballare musica da discoteca, è stata interrotta dai carabinieri al palazzetto dello sport di Borgo Melano a Beinasco, comune della città metropolitana di Torino, la notte di Halloween, tra lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre 2022. Ognuno dei partecipanti, tra l'altro, aveva pagato venti euro per entrare, non sapendo che la struttura può contenere al massimo 99 persone.

Tutti sono stati evacuati dalla struttura. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, dopo le segnalazioni ricevute dai residenti a causa del volume elevatissimo della musica, è stato il sindaco Daniel Cannati, andato di persona a verificare che cosa stesse succedendo. Il comune non era a conoscenza dell'evento, che non era stato pubblicizzato tra l'altro in alcun modo su canali pubblici (probabilmente è stato fatto su chat). Alla fine i presenti evacuati se la sono presa con l'organizzatore, un ucraino, nei confronti di cui si stanno valutando provvedimenti.

Il comune, invece, sta valutando di rescindere la convenzione col gestore del palasport. "È stata una situazione estremamente pericolosa per i ragazzi che hanno partecipato - ha detto il sindaco Cannati -, che ha portato evidente disagio a tutto il quartiere e che ha rischiato di mettere a rischio anche la sicurezza dell'impianto, che viene mantenuto a spese di tutti. Voglio essere chiaro: non tollereremo in nessun modo situazioni di questo tipo. Gli spazi comunali sono patrimonio di tutti i cittadini, e non tollereremo che vengano messi a rischio per il divertimento di pochi".