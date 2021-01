La festa di Capodanno con 126 persone che brindano e ballano in un hotel di lusso

Altro che zona rossa. Le immagini pubblicate (e poi rimosse) su Instagram da un noto imprenditore milanese attivo nel settore della ristorazione parlano chiaro: in un hotel di lusso di Padenghe sul Garda si è festeggiato, eccome, l'ultimo giorno del 2020. Tra balli sfrenati, senza mascherine, e musica ad alto volume, con tanto di dj e vocalist. Secondo quanto riporta BresciaToday, per aggirare il Dpcm la festa è cominciata ben prima delle 18: verso le 13, quando cioè era ancora possibile servire i pasti al tavolo ai clienti della struttura. Ma il party è andato avanti ben oltre il tramonto, nonostante le numerose segnalazioni dei residenti della zona che, insospettiti dal viavai di auto verso la nota struttura, hanno fatto scattare il blitz della Polizia locale della Valtenesi.

La festa di Capodanno con 126 persone in un hotel di lusso: fioccano le multe

Gli agenti sono intervenuti verso 15 di giovedì, ma pare che al momento del controllo la situazione fosse tranquilla: gli avventori presenti - oltre un centinaio - erano seduti ai tavoli e non c'era traccia di balli 'proibiti'. In tutto sono state identificate 126 persone. Tra i partecipanti si intravede anche Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, la teleimbonitrice più famosa e discussa d'Italia.

Dopo il blitz la festa sarebbe però ricominciata. I filmati, corredati dall'ora in cui sono stato girati, sono infatti eloquenti: tra un brindisi e una portata c'è chi si è scatenato sull'improvvisata pista da ballo ricavata tra i tavoli, al ritmo dei dischi scelti dal dj. Le indagini della polizia locale sono in corso per accertare le responsabilità e le eventuali violazioni commesse dalla struttura. Il direttore dell'hotel, contattato telefonicamente da BresciaToday, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

"Tutti i 126 ospiti del resort presenti al party di Capodanno saranno multati per non aver rispettato le norme anti-Covid dell'ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa. Stiamo valutando anche eventuali verbali per il titolare dell'attività", ha spiegato Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi.