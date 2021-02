La festa di compleanno con 40 persone nel bar-ristorante: 16.800 euro di multa

È successo a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Sono intervenuti i carabinieri e hanno sanzionato tutti. Oggi in Toscana 428 nuovi positivi

I carabinieri di Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di Firenze, hanno chiuso un bar-ristorante che era stato mantenuto aperto nonostante i divieti: sono stati multati i due gestori e quaranta clienti. Domenica 14 febbraio, intorno all'ora di pranzo, nell'ambito di mirati servizi finalizzati alla verifica di eventuali violazioni della normativa anti covid, i militari hanno trovato nel locale seduti ai tavoli ben quaranta clienti stranieri, residenti nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, che stavano festeggiando un compleanno. Multe di 400 euro sono state elevate sia agli avventori che ai due titolari del bar-ristorante. In totale le sanzioni ammontano a 16.800 euro.

La festa di compleanno con 40 persone nel bar-ristorante e le regole sui locali

La Toscana è in zona arancione in base all'ultima ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza del 13 febbraio scorso. In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 428 su 7.684 test, di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,57% (9,6% sulle prime diagnosi). Numeri in netto calo rispetto ai 725 nuovi positivi trovati ieri, su un numero di test che però ieri era molto più alto, praticamente doppio: 16.140 test, di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi, con tasso dei nuovi positivi al 4,49% e al 7,7% sulle prime diagnosi, escludendo i tamponi di controllo. Al netto di questi numeri l'indice di positività risulta dunque oggi più alto.