Milano, 15 feriti durante la festa: gravi tre giovanissimi

La gioia per le strade del capoluogo lombardo è stata incontenibile, ma purtroppo ha reso necessario l'intervento dei soccorsi in diverse zone della città: tre 20enni sono in gravi condizioni

Caroselli, canti, fuochi d'artificio e cori: come in ogni angolo del Paese, anche a Milano nella notte è andata in scena la festa per la vittoria all'Europeo della Nazionale italiana. Una festa che ha coinvolto diverse zone, dal Duomo alla periferia, provocando purtroppo alcuni feriti.

Milano, 15 feriti durante i festeggiamenti: gravi tre giovanissimi

Le persone soccorse dal personale del 118 intervenuto in piazza Duomo sono state almeno 15, tra loro ci sono anche tre giovanissimi, tutti 20enni, in condizioni gravi. Un 21enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda: ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. Un altro 20enne è stato ricoverato nello stesso ospedale per una ferita penetrante all'addome, potrebbe essersi ferito con il gancio di una transenna ma la dinamica è ancora tutta da verificare. Un 21enne di origine straniera è invece ricoverato, in codice rosso, al Policlinico dopo aver riportato una ferita all'addome probabilmente provocata dallo scoppio di una bomba carta. Gli altri 12 feriti non destano particolari preoccupazioni.

Festa e feriti al Duomo

Verso mezzanotte il personale del 118 è accorso in piazza Duomo con sette ambulanze e due automediche, soccorrendo una quindicina di persone. Tre di loro poco dopo sono state trasportate in ospedale in codice rosso. In particolare, un 30enne italiano è stato portato all'ospedale Policlinico di Milano dopo che una bomba carta gli ha perforato l'addome causandogli una profonda ferita. Sempre in Duomo un 21enne italiano ha perso tre dita della mano a causa dell'esplosione di un petardo, venendo portato in codice giallo al Niguarda. Un 22enne italiano, infine, è stato trasportato al Niguarda in rosso per una ferita penetrante al torace causata dal gancio di una transenna. Tutti e tre i feriti più gravi al momento dell'arrivo dei soccorsi erano svegli ma con parametri vitali alterati.

A distanza di un'ora, intorno all'una, in via Abbondio, zona Sempione, un ragazzo di 30 anni è stato soccorso per un ferita all'occhio, dopo che un un razzo lo ha colpito al volto. È stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli, in stato comatoso probabilmente indotto dall'abuso di alcol.

Coppia rapinata durante la festa

Sempre durante i festeggiamenti post partita, in piazza Emilia, zona est di Milano, una coppia si trovava in auto quando è stata rapinata di uno smartphone da due malviventi, che forse hanno creduto di approfittare del caos. I rapinatori, i quali dopo essersi appropriati del telefono, hanno anche minacciato l'uomo, sono però stati fermati e tratti in arresto dalla polizia locale.

Nonostante la decisione di vietare i maxi schermi per evitare assembramenti, dopo il fischio finale di domenica sera, dalle case, dai baracchini e dai bar dove hanno assistito alla partita, i milanesi, a frotte, sono scesi in strada e nelle piazze. A poco sono serviti i moniti sui possibili aumenti di contagi, la gioia immensa per la storica vittoria ha fatto dimenticare, almeno per alcune ore, l'incubo della pandemia. Poche le mascherine visibili tra la folla, preoccupata solo di festeggiare.