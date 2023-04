Festa della Liberazione con divise naziste: è polemica

Festa della Liberazione con polemica a Mirandola. Nella cittadina della Bassa Modenese, a guida centrodestra, è prevista la Colonna della libertà. Si tratta di una rievocazione storica della seconda guerra mondiale con oltre 400 figuranti e 120 mezzi militari. Alcuni indosseranno divise della repubblica di Salò e uniformi naziste. Un "dettaglio" che ha scatenato la protesta dell'Anpi, che parla di un 25 aprile in divisa nazista.

La Colonna della libertà attraverserà dal 22 al 24 aprile Ferrara e la sua provincia, per poi arrivare, la mattina del 25, a San Felice sul Panaro e Mirandola.

Secondo l'Anpi "è inopportuno e offensivo nei confronti di tutti i nostri martiri far sfilare ed entrare trionfalmente a Mirandola individui che rappresentano gli autori di soprusi, prevaricazioni, ingiustizie, torture, morti e stragi, con una celebrazione che volutamente trascura il fondamentale e imprescindibile contributo dei Partigiani". Rifondazione comunista ha chiesto al prefetto di vietare il passaggio del corteo, ma anche il Pd, con i deputati Stefano Vaccari e Andrea De Maria, si è schierato contro la rievocazione.

Il Comune si difende e ricorda che nel 2015 la manifestazione ottenne addirittura il patrocinio dell'Anpi, con tanto di logo sulla locandina. "Spiace constatare ancora una volta - dice il Comune - come il tentativo di strumentalizzazione politico, in questo caso da parte dell'Anpi, abbia prevalso sulla voglia di vivere assieme una giornata di condivisione, festa e ricordo. Una polemica che, di fatto, contesta e polemizza ciò che la stessa associazione ha promosso e realizzato precedentemente altrove. Non si capisce per quale ragione l'Anpi si scagli con violenza contro Mirandola, considerando come l'edizione 2023 faccia tappa in diverse città, molte delle quali amministrate dalla sinistra, e in passato abbia fatto visita a Firenze, Roma, Ferrara e Bologna grazie anche alla collaborazione e al patrocinio dell'Anpi".

Cosa è la Colonna della libertà

La Colonna della Libertà - spiegano gli organizzatori - si svolge nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia del 25 aprile 1945. Una colonna di veicoli storici militari risalenti alla seconda guerra mondiale sfilano in un percorso sulle stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia. L’organizzazione viene condotta dal Museo Gotica Toscana di Scarperia e dal Museo della seconda guerra mondiale del fiume Po di Felonica che, in stretta collaborazione con History Military Vehicles Italia, ogni anno stabiliscono un differente percorso e un nuovo programma. L’evento “La Colonna della Libertà®” è un marchio registrato ed è iscritto da Gotica Toscana Aps all’albo regionale toscano delle manifestazioni di rievocazione storica.