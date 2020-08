La festa in piscina a Ferragosto, poi il malore: 17enne in terapia intensiva, test per 20 ragazzi

Restano gravi le condizioni del 17enne della provincia di Bergamo ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. Il giovane, di Albano Sant'Alessandro, aveva partecipato sabato scorso, giorno di Ferragosto, a una festa in piscina con una ventina di ragazzi.

Giovane in terapia intensiva, "è sotto monitoraggio"

Secondo il racconto della famiglia, il giovane si era sentito male già il giorno dopo: febbre, crampi allo stomaco e forti disturbi gastrointestinali. La situazione non è migliorata nei 2 giorni successivi e così martedì i familiari l'hanno portato all'ospedale di Seriate: qui la conferma della positività al coronavirus SARS-COV-2. I sanitari hanno deciso poi per il suo trasferimento al Policlinico. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro bollettino sulle sue condizioni, per ora i medici si limitano a riferire che è "sotto monitoraggio".

Scattano i tamponi per i 20 ragazzi che hanno partecipato alla festa

Da quanto è stato riportato, nelle settimane precedenti non aveva avuto alcun contatto con persone poi rivelatesi positive. Non è chiaro, quindi, se sia stato contagiato da un portatore asintomatico alla festa. Lo studente era in buona salute e senza alcuna patologia pregressa.

Per i 20 giovani che hanno partecipato al party in piscina, rintracciati e contattati dall'Ats, sono scattati i tamponi e l'isolamento preventivo.