I feti dei gemellini trovati morti in un armadio, i silenzi della giovane mamma e i sospetti di chi indaga

Un'inchiesta per duplice infanticidio, una 24enne sotto accusa e tante domande senza risposta. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine nei confronti di una giovane residente nella zona sud della città dopo che nella sua casa sono stati trovati due feti senza vita chiusi in un armadio. Quando sono stati dati alla luce? E dove? Sono nati morti o il decesso è successivo alla nascita? Possibile che la giovane abbia fatto tutto da sola e che nessuno si fosse accorto di quanto le stava accadendo? Qualcuno l'ha aiutata a partorire? O l'ha convinta a sbarazzarsi dei figli in modo così atroce?

I feti avvolti in un lenzuolo e nascosti nell'armadio

A fare la macabra scoperta è stata la mamma della 24enne. È stata lei a trovare, chiusi in un armadio e avvolti in un lenzuolo, i due feti. La donna ha subito chiamato la polizia. La figlia non era in casa. È da alcuni giorni ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove si era recata per un malore senza fornire ulteriori spiegazioni ai sanitari del reparto di Ostetricia e ginecologia. Proprio mentre il personale medico stava studiando il caso sotto l'aspetto clinico, con la giovane che si è rifiutata di sottoporsi a visita ginecologica, è arrivata la notizia del ritrovamento.

I feti morti nascosti nell'armadio, qualcuno ha aiutato la giovane mamma?

La ragazza risulta indagata per duplice infanticidio ma, almeno per il momento, non e stato adottato alcun provvedimento restrittivo. Vive assieme ai genitori in un contesto familiare che gli inquirenti definiscono "normale", senza alcun disagio particolare che possa spiegare la vicenda. I genitori della 24enne, sotto choc, stanno collaborando con gli inquirenti.

La giovane aveva un fidanzato, sentito come persona informata sui fatti. Cosa abbia detto non è trapelato. Oltre al ragazzo, la polizia ha sentito familiari e conoscenti della 24enne. Gli inquirenti vogliono capire chi era a conoscenza della gravidanza e se qualcuno ha avuto ruolo nella vicenda. Risulta poco verosimile che la 24enne abbia fatto tutto da sola. Strano che abbia gestito nel silenzio non solo i mesi di gestazione, ma le fasi del parto con anche il taglio del cordone ombelicale. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe emergere dall'esame del cellulare della ragazza, che è stato sequestrato.

Il sostituto procuratore Chiara Greco, titolare del fascicolo aperto sulla vicenda, ha disposto l'autopsia sui corpi dei due gemellini. Il medico legale dovrà stabilire innanzitutto se c'è stato un parto spontaneo o un aborto. In quest'ultimo caso, si deve capire se è stato naturale o provocato. L'esame dovrà chiarire poi se i gemelli erano già morti nel momento della nascita o se siano deceduti successivamente. E anche quale fosse la loro età gestazionale nel momento del ritrovamento. Da un primo esame esterno i due corpicini sembrerebbero "completamente formati", ma solo un'analisi approfondita potrà confermarlo.

"Nel 2024 certe cose non dovrebbero accadere, perché l'informazione è anche abbastanza sul poter partorire in anonimato e lasciare in adozione i nascituri. E, d'altro canto, a nessuno è dato di potersi pronunciare in assenza di elementi che toccherà alle istituzioni inquirenti ricostruire. Certo è che la notizia del ritrovamento di due neonati morti in un armadio desta raccapriccio e soprattutto connota sprezzo per la dignità umana", dice il sociologo Antonio Marziale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria.

Il caso ricorda quello di Tyler, il neonato trovato morto sulla nave da crociera "Silver Whisper" partita dal porto di Civitavecchia e diretta in Francia. La mamma è una 28enne filippina che fa parte dello staff dell'imbarcazione, prima arrestata e poi scarcerata e accusata di abbandono di minore.