Tengono un feto di quattro mesi congelato in freezer: coppia denunciata

Drammatica scoperta alla Borghesiana, alla periferia della Capitale. Una cittadina romena avrebbe perso un figlio che portava in grembo da quattro mesi: poi lo ha congelato nel freezer di casa. Vari aspetti della vicenda restano da chiarire. La donna e il marito sono stati denunciati dalla polizia per occultamento di cadavere. La scoperta del feto è stata fatta in seguito alla segnalazione del policlinico Casilino: una donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia che a suo dire non era stata provocata da una causa precisa.

La polizia è entrata in casa della coppia e ha fatto la scoperta

I medici del reparto di ginecologia che l'hanno visitata hanno scoperto che la fuoriuscita di sangue poteva dipendere o da un aborto o da un parto prematuro. A quel punto l'ospedale ha deciso di trasmettere il referto medico ai poliziotti del distretto Casilino che, quando sono entrati in casa della coppia, in via Regalbuto, hanno trovato il feto, di quattro mesi, lungo circa 30 centimetri, congelato nel freezer.

A quel punto, la donna avrebbe detto di aver perso il bambino a casa, dopo essersi sentita male. Sul caso indaga la procura di Roma che ha disposto l'autopsia sul feto. Solo così potrà essere chiarita la causa del decesso.